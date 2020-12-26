BluTV yeni dizisi Acans ile Algı Eke, Bülent Emrah Parlak ve Derya Alabora gibi başarılı oyuncuları bir araya getiriyor! Komedi temalı dizi bir reklam şirketinde yaşanan komik olayları konu alacakken, diziyle alakalı şimdilik oldukça az bilgi yer alıyor. Yine de BluTV’den gelen kısa tanıtım fragmanı projeyle alakalı ilk ipuçlarını bizlere sunuyor.

2015 yılında hayata geçen BluTV platformu 2017’de ilk orijinal dizisi Masum ile büyük bir çıkış yakalamıştı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Serkan Keskin, Tülin Özen, Okan Yalabık ve Bartu Küçükçağlayan gibi önemli oyuncuları buluşturan yapım, platformun ses getirmesinde büyük rol oynamıştı. Akabinde gelen Yaşamayanlar, Dudullu Postası, 7 Yüz, Bartu Ben, Saygı ve diğer projeler de yerli video streaming ağının genişlemesine fayda sağlamıştı.

Bir Reklam Ajansı Komedisi: Acans

Üst üste gelen pek çok başarılı dizi projesinin ardından BluTV şimdi komedi temalı son projesini tanıttı! Başrollerini Algı Eke, Bülent Emrah Parlak ve Derya Alabora gibi yıldız oyuncuların paylaştığı Acans dizisi kısa bir fragman videosu eşliğinde duyuruldu. Diziyle ilgili elimizdeki bilgiler henüz oldukça kısıtlıyken, yine de paylaşılan videoda ilk ipuçlarına sahip olduk!

Acans konusu itibariyle bir reklam ajansında gelişen kahkaha dolu maceraları izleyicilere aktaracak. Acans’ın yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmazken, dizinin 2021 yılının ilk aylarında platformda izlemeye açılacağı tahmin ediliyor. Şimdilik projeyi kimin yazıp yönettiği ve kaç bölümden oluşacağı gibi bilgiler de henüz paylaşılmadı.

Peki ya sizce BluTV Acans dizisiyle sizin de dikkatinizi çekmeyi başardı mı? Diziyle ilgili ilk görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşmayı unutmayın!