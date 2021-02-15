Türkiye’nin sevilen dijital içerik platformu BluTV yeni dizisi Hiç ile önümüzdeki günlerde kullanıcılarını buluşturacak. 19 Şubat tarihinde ilk bölümü yayınlanacak dizi, günümüz gençliğinin çarpıcı hikayesini gerçekçi karakterleri ve sert dokusu eşliğinde anlatacak. Şimdi beklenen yapımdan ilk fragman çıktı ve diziyle ilgili ayrıntılar gelmeye başladı bile…

Yabancı dizi arşivi, film kütüphanesi ve özellikle de ürettiği orijinal içerikleri ile büyük dikkat çeken Blu TV platformu şimdi yepyeni bir yapımla karşımıza çıkmak için gün sayıyor. Hemen her yaş grubuna hitap etmeyi başaran çeşitli yapımlarla günden güne içeriklerini daha da kuvvetlendiren platform, şimdi bir gençlik dizisi hazırladığını duyurdu! İçerisinde pek çok sosyal medya fenomeni barındıran yapımdan nihayet beklenen fragman geldi. İşte ilerleyen günlerde adını sıkça duymanız muhtemel gözüken Hiç’in 1. sezon fragmanı sizlerle:

TikTok Fenomenleri HİÇ Dizisinde Bir Araya Geliyor!

Doğanay, Uzun Makarna, Sera ve Semih Varol gibi popüler TikTok fenomenlerini buluşturmayı başaran Hiç dizisi dikkat çekici bir konuyla karşımıza çıkıyor. Kibir, açgözlülük, öfke, kıskançlık, şehvet, tembellik ve oburluk olarak bilinen yedi ölümcül günahın her birinin farklı karakterler üzerinde temsiliyet kuracağı hikayede; farklı sosyoekonomik ortamlardan gelip bir üniversite etrafında buluşan gençlerin hayatla verdiği zorlu mücadeleler anlatılacak.

Gençliğin sert dünyasını ve sınıf ayrımı mücadelelerini konu alan Hiç 1. bölümü ile 19 Şubat Cuma akşamı yalnızca BluTV platformu aracılığıyla gösterilecek.