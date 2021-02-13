Türkiye’nin sevilen dijital içerik uygulaması BluTV şimdi yıllık abone olmak isteyenler için kaçırılamayacak bir fırsat yarattı. Normalde 22,90 TL olarak verilen aylık abonelik fiyatları, 1 yıllığına üye olanlar için %50’den de fazla indirim sunuyor. İşte detaylar…

Dün takipçileriyle şimdiye kadar geliştirdiği en büyük prodüksiyonlu dizileri olan Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı yapımının ilk tanıtım videosunu paylaşan BluTV, yapımla ilgili oldukça pozitif yorumlarla karşılaşmıştı. Her geçen gün daha fazla kullanıcıya hitap etmeye başlayan içerik servisi orijinal içerikleri, yabancı dizileri ve film arşivi ile rakiplerinden rahatlığıyla sıyrılmayı başarıyor.

BluTV aylık abonelik fiyatı için kullanıcılarından 22,90 TL talep ederken, yıllık aboneliklerde ise ayda 12,90 TL‘ye tekabül edecek şekilde 154 TL çekiyordu. Fakat şimdi bir yıllığına üye olmak isteyenler adına asla kaçırılmaması gereken benzersiz bir kampanya başlatıldı. Tıpkı yılbaşı döneminde olduğu gibi BluTV’nin 1 yıllık abonelik ücretleri 9,99 TL‘ye düştü. Bu da yılda 120 TL etmekte.

Ayrıca şu anda halihazırda aylık abone olduğunuz bir BluTV hesabınız var ise hemen bu paketinizi yıllık aboneliğe dönüştürebilirsiniz! Bu sayede yılda yaklaşık 275 TL ödemekten kurtulup, 120 TL’yi tek seferde kartınızdan çekerek bir yıl boyunca rahat edebilirsiniz.

S Sport BluTV Ailesine Katıldı!

Ülkemizde Premier League, Bundesliga, NBA ve Formula 1 gibi nefes kesici spor organizasyonlarının yayıncılığını üstlenen S Sport ile S Sport 2 kanalları artık BluTV canlı yayın listesine katıldı! Siz de ekstra hiçbir ücret ödemeden standart paketiniz üzerinden bu iki kanalı seyredebilirsiniz!