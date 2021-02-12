Çağatay Ulusoy’un başrol oynadığı Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı dizisi için bugün BluTV ilk fragman videosunu yayınladı. Çağan Irmak tarafından yönetilen BluTV’nin ilk yüksek prodüksiyonlu dönem dizisinin bu tanıtım videosu, görkemli bir projeyle karşı karşıya olduğumuzun ipuçlarını verdi. İşte Yeşilçam’dan detaylar…

Ürettiği orijinal içerikleri ile Türkiye’nin en başarılı dijital streaming uygulamaları arasına giren BluTV ilk yüksek prodüksiyonlu dönem dizisi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı ile çok konuşulacak yepyeni bir yapıma imza atmaya hazırlanıyor. 1960’ların Türkiye’sinde Yeşilçam’ın altın çağını anlatan hikaye, bir film yapımcısının ayakta kalma mücadelesini izleyenlere aktaracak. Platformun bugün yayınladığı ilk tanıtım videosu da bizlere diziyle ilgili çok fazla ipucu sağlıyor! Emel Sayın tarafından seslendirilen Rüyalar Gerçek Olsa parçasının eşlik ettiği tanıtım videosunda, dönemin Yeşilçam’ından bir film galasına giriş yapan Semih Ateş karakterini görüyoruz.

Çağatay Ulusoy tarafından canlandırılan Semih Ateş, her şeyini kaybetmiş olan ve ancak Yeşilçam’ı küllerinden yeniden doğurmak için elinden gelen tüm mücadeleyi verecek bir sinema aşığı film yapımcısına hayat verecek. Ulusoy’a yıldızlarla dolu oyuncu ekibinde Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci başrol koltuğunda eşlik edecekler. Saraçoğlu’nun filmdeki karakteri Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçıları arasına girmeye çalışan genç ve güzel Tülin Saygı karakteri olacak. Şekerci’nin karakteriyse Yeşilçam’ın efsane oyuncularından biri olan Mine Cansu rolü olarak açıklandı.

Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi başarılı oyuncuların kadrosunu renklendireceği Yeşilçam dizisi Levent Cantek ve Volkan Sümbül tarafından kaleme alındı. Yapımın yönetmeni ise Babam ve Oğlum, Issız Adam, Unutursam Fısılda gibi unutulmaz filmlerin yaratıcısı Çağan Irmak olarak biliniyor. Dizinin çıkış tarihi henüz duyurulmasa da önümüzdeki aylarda BluTV ekranlarında seyircisi karşısına çıkacağı düşünülüyor.

Peki ya sizin diziyle ilgili yorumlarınız neler? Eldeki bilgilere ve yayınlanan ilk tanıtım videosuna göre yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz!