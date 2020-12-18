Ata Demirer’in ünlü sahne oyunu Ata Demirer Gazinosu şimdiye kadar ilk kez BluTV’de yayınlanacak! Abonelerine eğlence dolu bir yılbaşı özel programı sunmayı amaçlayan BluTV, ünlü komedyenin yaklaşık 5 yıldır sahnede oynadığı eseri şimdi dijitale taşıyor. Gülmekten yerlere yatacağınız bu gazino şovu, yer yer bir stand-up gösterisi, zaman zaman ise bir konserden farklı durmuyor. On parmağında on marifet olan Demirer’in birçok yeteneği şimdi tek bir gösteride buluşturuluyor!

Türk Sanat Müziği’nden roman müziğine, operadan türkülere, halk müziğinden pop müziğe, arabeskten taklitlere, eğlenceli hikayelerden komik anılara kadar geniş bir seçkiye sahip olan Ata Demirer Gazinosu, Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrası ile çok sesli bir müzik hazırlarken, aynı zamanda sahneye dansçılar da katkıda bulunuyor. Her karesinde renkli anlar barındıran gösteri ilk defa sahneden dışarı çıkarak bu yılbaşı gecesi evlerimize geliyor!

BluTV, 2021’e İddialı Bir Giriş Yapıyor!

BKM yapımcılığında hayata geçen Ata Demirer Gazinosu izleme fırsatı bulamayanlar yahut tekrar izlemek isteyenler için 31 Aralık tarihinde BluTV platformunda olacak. Ancak BluTV‘nin yılbaşı günü izleyenlerine sunacağı tek sürprizin bu olmadığı da ortaya çıktı! Yerli dijital streaming platformunun yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarında, yılbaşında daha birçok sürpriz ve ünlü konuk bulunacağı belirtildi. Fakat şimdilik diğer projelerin neler olacağını maalesef bilemiyoruz.