Yerli video içerik platformu BluTV büyük ses getiren indirimli abonelik fırsatı kampanyasını bir müddet daha uzattığını açıkladı! Normal şartlarda dün, yani 4 Ocak’ta sona ermesi gereken kampanya, 11 Ocak’a kadar devam edecek. Bu tarihe dek yıllık abonelik satın alan kişiler, aylık sadece 9 TL ödeme yapacaklar. İşte detaylar…

2021 yılı itibariyle iki güçlü yerli streaming uygulaması yayın hayatına başlamış bulundu. Gain ve Exxen orijinal içerikleri ile piyasada ilgi çekici alternatifler haline gelirken; 2015 yılında kurulan ve rakiplerine göre daha avantajlı bir konuma sahip olan BluTV halen daha kullanıcılarına başarılı bir hizmet vermeye devam ediyor. Gain’in bedava olması ve Exxen’in 9,99 TL’den başlayan reklamlı izleme paketlerinin yanı sıra ayda yaklaşık 25 TL karşılığında kullanılabilen Blu TV şimdi herkese kapılarını açabilmek adına müthiş bir kampanyayla karşımıza çıkıyor!

Platformun 30 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olacağını duyurduğu indirimli abonelik paketi şimdi 11 Ocak’a kadar uzatılmış durumda! Yoğun ısrarlar sonucu bir süre daha avantajlı fırsatlar sunan video servisi, BluTV’ye yıllık abone olmak isteyen kullanıcılar için ayda sadece 9,99 TL karşılığında satın alınabilmekte!

BluTV 2021 Yılında Bir Dolu Başarılı Projeyle Geliyor!

2021 yılında yayınlanacak bir dolu başarılı projesini şimdiden duyuran BluTV bu sene içerisinde Okan Bayülgen’in sunduğu Renkli Rüyalar Oteli, Acans adlı sit-com dizisi, Saklı, Bonkis, Doğu, Yeşilçam, Hiç, Boom by İbrahim Selim, Dövüşçü, Karagümrük, Sokağın Çocukları‘nın 3. sezonu ve Aynen Aynen‘in 5 ve 6. sezonuyla izleyicilerine keyifli bir içerik takvimi hazırladı.