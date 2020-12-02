2015 yılında Doğan Holding çatısı altında Aydın Doğan Yalçındağ tarafından kurulan yerli dijital streaming platformu BluTV, Netflix benzeri yayın anlayışı ile büyük dikkat çekerek pek çok orijinal yapımı izleyicilere kazandırdı. Pandemi döneminde sinema salonlarının kapanması ile birlikte Başka Sinema ekibiyle anlaşan streaming ağı Kirala – İzle seçeneğini başlatarak sinemaları eve taşımıştı. Şimdiyse platform sokağa çıkma yasağında evlerinde olacak milyonlar için benzersiz bir hizmet daha başlattı.

BluTV’nin yapmış olduğu açıklamaya göre hafta sonu gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı kapsamında platformdaki tüm içerikler kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. 4 Aralık Cuma akşamı saat 21:00’da başlayıp 6 Aralık Pazar gecesi 00:00’a kadar sürecek kampanyada abone olma gereksinimi bulunmadan bütün dizi, film ve programlar bedava izlemeye açılacak!

#EvdeBluşalım etiketi ile hayata geçecek hizmette tüm BluTV orijinal yapımları ile birlikte yüzlerce yerli-yabancı dizi ve film bedava seyretme seçeneğiyle ziyaretçilere sunulacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı boyunca platformdaki bütün içerikler, herkes tarafından ücretli aboneymiş gibi izlenebilecek.

Hafta Sonu İzlenebilecek BluTV Orijinal Dizileri

Sıfır Bir (2017-2019)

Sahipli (2017)

7 Yüz (2017)

Bartu Ben (2018)

Yaşamayanlar (2018)

Dudullu Postası (2018)

Bozkır (2018-2019)

Behzat Ç. (2019-2020)

Aynen Aynen (2019)

Sokağın Çocukları (2020)

Alef (2020)

Çıplak (2020)

Saygı (2020)

Yarım Kalan Aşklar (2020)

Peki ya sizin en çok izlemek istediğiniz BluTV dizisi hangisi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!