Yerli dijital video ağı BluTV abonelik ücretleri konusunda muhteşem bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor! BluTV’nin kurucusu tarafından duyurulan yeni yıllık abone fiyatları yarından itibaren kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Kısa bir süreliğine geçerli olacak indirim 4 Ocak’a kadar devam edecek.

Yerli Netflix rakibi dijital video uygulaması BluTV 2021 yılında bir dolu yeni içerik yayınlayacağını duyururken, bugün muhteşem bir başka haber ile gündeme geldi! BluTV’nin sahibi Aydın Doğan Yalçındağ, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı gönderide BluTV’nin fiyatı konusunda oldukça cazip bir kampanyanın yaklaştığını ifade etti. Yıllık abonelik satın alımlarını etkileyecek yeni fiyatlandırmanın yalnızca kısıtlı bir süre kadar geçerli olacağı öğrenildi.

31 Aralık 4 Ocak arasında yıllık üyeliğimiz ayda 9,90 olacak (taksit seçeceği ile). Şimdiden paylaşayım dedim. Herkese iyi seneler 😍 — A. Dogan Yalcindag (@adyalcin1) December 29, 2020

31 Aralık tarihinde yani yarın itibariyle başlayacak kampanya ile birlikte BluTV fiyatı 9,90 TL olacak. Ancak uyarmakta fayda var, bu fiyatlandırma aylık değil, yıllık abonelikleri ilgilendirecek. 4 Ocak 2021’e kadar sürecek bu fırsat, bir yıl boyunca BluTV’ye üye olmak isteyenler için oldukça makul bir rakam içeriyor!

BluTV Yılbaşı Gecesi İlgi Odağı Olacak!

31 Aralık Perşembe günü yılbaşı gecesi için bir dolu müthiş içerik hazırlayan BluTV, Ata Demirer’in beş yıl boyunca kapalı gişe sahne aldığı Ata Demirer Gazinosu oyununu ilk defa dijitale getirecek! Bunun dışında gençler tarafından ilgiyle karşılanan Aynen Aynen dizisi yılbaşına özel bölümüyle hayranlarıyla buluşurken, İbrahim Selim’in sunduğu BOOM programı da yılbaşı temalı içeriğiyle platformda yayınlanacak.

Birbirinden ilgi çekici bu üç içerik 31 Aralık’ta saat 20:00 itibariyle yayına girecek.