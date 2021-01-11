Xiaomi’nin oyun telefonları ürettiği alt markası Black Shark bugün yeni cihazı hakkında önemli bir detay paylaştı. Bu seriye neredeyse her üç ayda bir yepyeni cihazlar katan ve ürün kataloğunu genişleten Xiaomi, şimdi çıtayı çok daha yukarılara çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli sosyal medya uygulaması Weibo’dan yayınlanan posterde yaklaşan cihazın batarya sistemi hakkında pek çok kayda değer ayrıntı ortaya çıkıyor.

Yakında piyasaya çıkacak olan Black Shark 4 için yayınlanan tanıtım afişi, şirketin Weibo sayfası üzerinden tüketiciler ile paylaşıldı. Posterde yeni akıllı telefon modelinin batarya kurulumuna odaklanılırken; cihazın 4,500 mAh pil ile geleceği ve buna ek olarak 120W devasa hızlı şarj desteği sağlanacağı öğrenildi. Yani daha açıkça ifade etmek gerekirse, yaklaşık 15 dakika gibi kısacık bir zaman dilimi içerisinde cihazınız tam dolum yapacak!

Black Shark 4’ün Beklenen Teknik Özellikleri

Black Shark’ın yeni oyun odaklı telefonu Qualcomm’un son teknoloji yonga seti Snapdragon 888 ile performansı en yukarılara taşımayı umarken, gelen bazı iddialara göre 120Hz ekran yenileme hızıyla şahane bir deneyime imkan verecek. Söylentiler arasında cihazın 12 GB LPDDR4x RAM kapasitesi ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı ile geleceği, üçlü kameraya sahip olabileceği gibi heyecan verici detaylar da mevcut. Ancak şimdilik yalnızca cihazın pil kapasitesiyle ilgili bilgiler doğrulanmış durumda.

Tahminlere göre Black Shark 4’ün çıkış tarihi Mart ayında gerçekleşecek. Bu kuvvetli iddianın gerçek olduğunu varsayarsak, telefonun donanım özellikleriyle ilgili ayrıntıları da ancak Mart’ta birinci ağızdan öğrenebilmiş olacağız.