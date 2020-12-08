Black Mirror dizisi yaratıcıları Charlie Brooker ve Annabel Jones, 2020 yılını özetlemek adına sahte bir belgesel filmi hazırlıyor. Önümüzdeki haftalarda Netflix platformunda yayınlanacak orijinal film, mockumentary formatını kullanarak kurgusal haber spikerleri ile 2020’yi anlatmayı hedefliyor. Yıldızlar geçici diyebileceğimiz oyuncu ekibi ile Netflix’in yeni projesi şimdiden heyecanla bekleniyor.

Video streaming devi Netflix, bu yıl Koronavirüsü şartları nedeniyle izleyicilerinin psikolojisini daha fazla etkilememek adına yeni Black Mirror sezonu yayınlamak için acele etmeyeceğini beyan etmişti. Zaten travmatik bir dönem geçirdiğimizi belirterek, karanlık temalı bu diziyle daha da canımızın sıkılmasını istemeyen platform; şimdi Death To 2020 filmi ile Black Mirror’ın yaratıcılarıyla ilginç bir çalışmaya imza atıyor.

Death To 2020 Oyuncu Kadrosu Göz Dolduruyor!

Death To 2020 oyuncuları arasında ünlü yıldız Hugh Grant dikkatleri üzerinde toplarken, usta aktöre Marvel dünyasının popüler siması Samuel L. Jackson, Saturday Night Live’ın tecrübeli ismi Leslie Jones, Friends dizisi oyuncularından Lisa Kudrow ve Stranger Things’ten hafızalarımıza kazınan Joe Keery eşlik ediyor. Ayrıca dizi kadrosunda Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Diane Morgan ve Cristin Milioti gibi yetenekli isimler ekibi tamamlıyor.

“Hatırlamak İstemediğimiz Yıldan, Asla Unutamayacağınız Bir Komedi!”

Merakla beklenen film konusu itibariyle bir grup hayali muhabir ve gazetecinin, korku dolu geçen 2020 yılı üzerine yaptığı haberleri ve çektiği 12 aylık arşiv görüntülerini içerecek. Netflix tarafından “Unutamayacağınız bir komedi filmi,” şeklinde tanımlanan Death To 2020 yayın tarihi konusunda açıklık getirmese de yılbaşı kadar projenin platforma gelmesi bekleniyor.