90’ların sonunda geliştirilmeye başlanan ve artık unutulan yarım kalmış bir PlayStation 1 oyunu şimdi tamamlandı! Halen belli başlı ufak hataları olan oyun, geliştiricisi tarafından ilk defa yayınlandı.

90’lı yılların sonunda küçük bir Japon oyun geliştiricisi tarafından hazırlanmaya başlanan Magic Castle oyunu, 20 yılı aşkın bir süre sonra ilk defa yayınlandı. Orijinal PlayStation 1 konsolu için tasarlanan bu yapım, sekiz aylık yoğun uğraş sonrasında Sony şirketi tarafından rafa kaldırılmıştı.

O dönem yayınlansaydı muhtemelen diğer PS1 oyunları arasında satış rekorları kırabilecek bir potansiyele sahip olan oyun, başlangıçta Sony‘nin ilgi odağı olmuştu. Ancak sonradan firma, geliştiricilerin şimdilik farklı bir projeye yönelmeleri talep etti. Ekip ise bunu reddederek dağıldı ve başka alanlara yöneldiler. Magic Castle bu sebeple uzun yıllar boyunca ortalıkta yoktu. Ta ki bugüne kadar…

Oyunun geliştiricilerinden biri olan PIROWO, yakın bir zaman önce yapımın kaynak kodlarını yeniden bulduğunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. PS1’in üzerinden dört farklı nesil yeni konsol çıkmasına rağmen yine de yılların eskitemediği bu oyunu paylaşmak isteyen geliştirici, ilk kez beklenen projeyi ücretsiz olarak indirmeye açtı.

LO AND BEHOLD, THE FULL VERSION OF “MAGIC CASTLE” HAS BEEN RELEASED!!!!!

YOU CAN DOWNLOAD IT BELOW!!!!!#PlayStation #indiegames #NetYarozehttps://t.co/Ad7jXQpmZM

— PIROWO (@PIROWO1) December 24, 2020