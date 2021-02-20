Popüler kripto para birimi Bitcoin yeni bir rekor kırarak toplam değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı. Aynı zamanda 1 Bitcoin’in değeri 54 bin doları da geçti. İşte detaylar…

Her geçen gün yeni bir rekor haberi ile karşılaştığımız kripto para yöntemi Bitcoin, Coinmarketcap tarafından açıklanan son rakamlara göre 54 bin doları geçerek yepyeni bir rekora imza atmıştı. Ortaya çıkan son raporlar ise Bitcoin’in birleşik değerinin an itibariyle 1 trilyon dolar barajını geçtiğini müjdeledi. Herhangi bir merkez bankası ya da resmi kuruluşa bağlı olmadan çalışan sistem, yine herkesi şaşırtmayı başardı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO’su Elon Musk Bitcoin için çeşitli destek mesajları verdiğinden bu yana ekonomi piyasasında büyük bir hareketlenme görüldü. Ünlü girişimci Twitter hesabının biyografi kısmına “#bitcoin” yazmıştı. Kısa bir süre sonra ise Bitcoin’in değerinde %16 oranında bir artış yaşanmıştı. Akabinde Musk, Dogecoin’e gözlerini çevirerek yaptığı ekonomik hamlelerle Bitcoin’in değerini daha da arttırmış, sonrasında Tesla Inc. üzerinden Bitcoin’e 1,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmişti.

Elbette sonrasında Elon Musk’ın takipçileri ve ondan ilham alan bir dolu girişimci de Bitcoin’e çeşitli yatırımlar yaparak kripto para biriminin değerini arttırmaya yardımcı oldular. Nihayetinde 54 bin doları geçen Bitcoin, şimdi toplam değerini 1 trilyon dolar sınırının üstüne çıkardı. Aynı zamanda Mastercard gibi saygın şirketlerin de kripto para birimleri ile temaslarını kolaylaştırmasıyla beraber insanların coin sistemine güvenleri tazelendi.