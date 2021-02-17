Konuşanlar programı ile tanıdığımız Hasan Can Kaya çok yakında Bir Yeraltı Sit-com’u dizisiyle sevenleriyle buluşacak. Exxen platformu üzerinden yayınlanacak dizi Kaya’dan otobiyografik ögeler taşıyarak genç yıldızın komedyen olma mücadelesini konu alacak. İşte detaylar…

Genç fenomen Hasan Can Kaya Konuşanlar programı sayesinde çok geniş kitlelere hitap etmeyi başararak adını milyonlara duyurmayı başardı. Özgün talk show formatıyla dikkatleri üzerinde toplayan yıldız Konuşanlar‘ın YouTube kanalı üzerinden çok sayıda abone elde ederek 30 bölüm gibi kısa bir periyotun akabinde Exxen’e transfer olmuştu. 1 Ocak 2021’den bu yana yeni içerikleriyle Exxen’de yoluna devam eden komedyen, şimdi başka projelerini hayata geçirmek üzere çalışıyor.

Acun Ilıcalı’nın Exxen video servisi için bir yetişkin animasyonu dizisi hazırlığında olan Hasan Can Kaya şimdi ayrıca sitcom dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Birkaç gün önce ilk tanıtım afişi yayınlanan diziden bugün ilk fragman gelirken; diziyle ilgili merak edilen pek çok soru da nihayet cevap bulmaya başladı.

Bir Yeraltı Sit-com’u dizisinde kendini oynayan Hasan Can Kaya komedyen olmak isteyen bir gence hayat verirken, Kaya’nın babasını Tuna Orhan canlandıracak. Annesi rolündeyse Günay Karacaoğlu ekran karşısına gelecek. İşsiz bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olan Ezgi Gör ise fragmandan anlaşıldığı kadarıyla aktivist bir kadını oynayacak.

Bir Yeraltı Sit-com’u yayın tarihi konusunda henüz bir detay vermezken, dizinin ilk bölümünün yayınlanmasına artık epey kısa bir süre kaldığı anlaşılıyor.