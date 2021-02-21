2000 yılında yayınlanan Diablo II şimdi aradan geçen 21 yılın ardından yenilenmiş Resurrected sürümüyle tekrar platformlara geliyor. PC ve konsol dünyasında yayınlanacak efsane oyun için geliştirici şirket 2 dakikalık kısa bir video paylaştı. İşte detaylar…

Blizzard Nort & Entertainment şirketlerinin işbirliğiyle hazırlanan Diablo II oyunu 2000 yılında piyasaya çıkmış ve kısa süre içerisinde efsane oyunlar arasında kendini göstermeyi başarmıştı. Aksiyon ve rol yapma tarzında dikkat çeken yapım yalnızca Microsoft Windows ve Mac OS işletim sistemlerinde, yani sadece bilgisayarlar kullanıcılarına sunulmuştu. Şimdi aradan geçen 21 yılın akabinde geliştiriciler bu unutulmaz yapımı yeniden tasarlamaya karar verdi.

Tamamen aslına sadık kalarak düzenlenen Diablo 2: Resurrected oyunu için geliştiriciler daha çok grafik ve ağ işlevlerini güncellemeye koyuldular. Bunun dışında şirket, hiçbir öğe sistemini ya da oyunun dengesini bozacak unsurları ellemediğini vurguluyor. Ara sahneleri tekrardan düzenlenen yapım, 3D modellerini iyileştirerek orijinal dokuyu bozmadan bu olağanüstü video oyununu modern platformlara uygun hale getirdi.

Diablo II: Resurrected Tüm Modern Platformlarda Yayınlanacak

Yapılan duyuruya göre Diablo 2’nin Resurrected versiyonu başta PC olmak üzere Nintendo Switch, PS4, PS5 ve Xbox‘a gelecek. Microsoft platformlarında kullanıcıların çapraz ilerlemeyle kullanabilecekleri yapım Xbox One, Series X ve S‘de rahatlıkla kullanılabilecek. Tüm bunların yanı sıra Resurrected’da hem temel oyun hem de büyük bir DLC paketi olan Lord of Destruction birleşik olarak yer alacak.

Peki ya sizin Diablo II: Resurrected hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 2000’li yıllarda oynadığımız tadı aynen alabilecek miyiz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.