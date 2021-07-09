Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, son günlerde Çin ile büyük sıkıntılar yaşamakta. Çin’in genel olarak kripto para borsalarına karşı nasıl bir tavır sergilediği biliniyor. Arama motorlarında bile çeşitli engellemeler yaparak web sayfalarını erişime engellemişti. Bununla da kalmayan hükümetin yaptığı yeni hamleler çok konuşuldu. İddialara göre artık mobil uygulamalar üzerinden de Binance kullanmak yasaklandı. Çinli kullanıcıların uygulamayı kullanabilmeleri için yapması gereken bazı adımlar bulunuyor. Peki Çin kısıtlamaları nereye kadar sürecek?

Bitcoin’in hali hazırda fiyatı iyice düşmüş ve 30 bin dolar seviyelerinde tutunmaya çalışırken böylesine bir engelle karşılaşılması oldukça şaşırtıcı. Çin ve daha pek çok ülkenin sert tutumu sürüyor. Ancak en büyük tepki şüphesiz Çin’den geldi. Kripto paralara karşı vergilendirme çalışması süren pek çok ülke bulunuyor. Bu ülkelerin yanı sıra kripto paraların komple ortadan kalkmasını isteyen ülkeler de var. El Salvador gibi Bitcoin’i tanıyan ve resmi ödemelerde araç olarak kullanan bir ülke de bulunmakta. Yani dünyada bu para birimi kabul eden ülkeler kadar benimseyenler de bulunuyor. Elbette genel olarak karşı çıkan ülkelerin sayısı çok daha fazla.

Çin Binance Uygulamasını Yasakladı!

Binance’nin mobil uygulaması artık Çin’de kullanılamayacak. Çin’de yaşayan kullanıcılar, VPN kullanarak mobil uygulamaya erişim sağlayabilmekte. Ancak Çin hükümetinin bu çözüme de bir engelleme ile karşılık vereceği düşünülüyor. Kripto paralara darbe vurmak isteyen ve ülke sınırları içerisinde ulaşılmasının önüne geçen Çin, yaptığı hamlelerle adından sıkça söz ettiriyor. Dünya gündeminde yer alan bu haber karşısında Binance’den nasıl bir açıklama geleceği de merak konusu.

Binance Çin’de Kurulmuştu!

Binance, 2017 yıllarına kadar Çin’de varlığını sürdürüyordu. Dünyanın en aktif ve büyük kripto para borsası olan Binance, Çin’in baskılarına dayanamamış ve merkezini değiştirmişti. Çin’den ayrıldıktan sonra ise geçen her yılda Çin’deki popülerliğini kaybetmişti. Çinlilerin kurduğu ve yönetmekte olduğu borsanın kendi ülkeleri tarafından engellenmesi oldukça şaşırtıcı olsa gerek. Konuyla ilgili sosyal medyada pek çok iddia ortaya atılıyor. Ancak yıllardan beri süre gelen çeşitli engellemeler ve olumsuz açıklamalar Bitcoin’i durdurabilmiş değil. Fiyatında düşüş yaşansa bile kısa süre içerisinde geri toparlanan kripto para, benzer senaryoların yaşanacağı sinyalini veriyor. Bakalım kripto paralarla ilgili somut adımlar atılacak mı? Rekor artış yaşayan Bitcoin’den sonra aylarca süren artış ve kripto para bolluğu dünyanın gündemine oturmuştu. Daha sonra ise ayı sezonu olarak tabir edilen bir dönem yaşandı. Hali hazırda sürmekte olan bu dönem için ayı sezonu deniyor. Boğa sezonunda ise pek çok kripto paranın neredeyse her gün değer kazanması mümkün hale geliyor.