BİM her hafta olduğundan farklı olarak teknolojik ürünlerinde indirime gitti. 26 mart 2021 cuma BİM teknolojik aktüel ürünler listesi haberimizde.

26.03.2021 cuma günü BİM’e yeni gelen teknolojik ürünler neler?

Akıllı bileklikten kablosuz hoparlöre, tıraş makinasından masaj aletine, akıllı saate, mini fırından Smart TV’ye, saç kurutma makinasından Wireless kulaklığa kadar… BİM’den Teknoloji Hamlesi -Çoğu kişinin hala haberi yok! Ayrıca, bu ürünlerin piyasadaki en ucuz fiyatı ile karşılaştırma yapalım. Bitmedi, sonra da ürünlerin özelliklerini ve varsa ayrıntılı inceleme test videolarını paylaşalım. Hazırsanız madde madde başlayalım.

1-Dijitsu 55 inç UHD Smart TV

Peşin fiyatına 12 taksitle de alabileceğiniz televizyonun fiyatı 3399 TL.

2 adet USB girişi bulunmakta.

WiFi :2T2R, 3 HDMI girişi var.

16:9 ekran formatında ve 1300:1 kontrasta sahip.

3840×2160 çözünürlüğe ve 1,07 milyar renk derinliğine sahip.

1,5 GB RAM, 8 GB ROM, 2x8W ses çıkış gücü.

DVB-T, DVB-T2 karasal yayınları alabilme ve DVB-C kablolu yayın yapabilme özellikleri mevcut.

9.0 Android yüklü olarak gelecek ürün Ultra HD bir televizyon.

55 inçlik (140 ekran) televizyonun 2 yıl garantinin olduğunu söyleyelim.

ARM Cortex-A53/1.5GHz/4 çekirdeğe sahip.

Kurulumu da kendiniz yapmanıza da gerek olmayacak. Ücretsiz olarak kurulum yapılacak.

Piyasada aynı televizyonu araştırdık, bakalım en ucuz fiyatı nedir diye. En ucuz 3799 TL peşin fiyatını bulduk. 4 ay taksitli fiyatı da 3900 TL.

Dijitsu 55 inç UHD Smart TV ayrıntılı inceleme videosu

2-Amazfit Band 5 akıllı bileklik

Peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla sahip olabileceğiniz akıllı bilekliğin fiyatı sadece 279 TL.

Kan oksijen ( OxygenBeats ile) ve stres seviyesi takiplerini, kalp atış sayısı ölçümlerini rahatlıkla yapabiliyor.

ile) ve stres seviyesi takiplerini, kalp atış sayısı ölçümlerini rahatlıkla yapabiliyor. 126 x 294 piksel çözünürlükte.

Etkinlik zekası değerlendirebilme.

Amazon sesli asistanı Alexa’yı destekleme.

125 mAh bataryayı bir seferlik şarj ile 15 gün boyunca kullanabilme imkanı.

Uyku, Menstrual (Adet) döngü ve nefes egzersizi takiplerini yapabiliyor.

11 spor modu var.

5 ATM’ye (50 m’ye) kadar su geçirmez.

1,1 ‘‘ renkli dokunmatik Amoled ekranı var.

Saat yüzü olarak istediğiniz görseli seçme imkanı da sunuyor.

45 ten fazla ara yüz seçeneği.

Piyasada 329 TL’ye bulabileceğiniz bu ürünü BİM’den daha ucuza, hem de peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla alabilirsiniz.

2 yıl garantili.

Amazfit Band 5 Akıllı Bileklik ayrıntılı inceleme videosu

3- PoloSmart PSSW08 HYPER-G akıllı saat

Peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 89,9 TL’ye sizin olabilir.

Apple uyumlu. İOS işletim türü.

Egzersiz mod.

IP67 Su geçirmezlik (toza ve 30 dakikadan daha kısa suya daldırmalara karşı korumalı).

Kalori ölçer.

Uyku Takibi.

Sesli görüşme yok. Kamera yok.

Kalp ritmi (nabız) ölçme yok.

GPS var.

Titreşim var.

Çağrı ve Mesaj Görüntüleme.

Akıllı alarm.

2 yıl garantili.

2 farklı renk seçeneği.

Piyasada 149 TL den başlayan fiyatları var.

PoloSmart HYPER-G akıllı saat ayrıntılı inceleme videosu

4- Schwartz marka ayak masaj aleti

Peşin fiyatına 6 taksitle 129 TL’ye alınabilir.

Esans, Banyo tuzu ve banyo topu ile kullanıma uygun.

Vibrasyon ile yorgunluğu giderir.

3 fonksiyonlu titreşim özelliği.

2 yıl garantili.

5-Wireless kulaklık

Peşin fiyatına 6 taksitle 49,9 TL’ye alınabilir.

Müzik kontrolü.

Arama kontrolü.

Şarj edilebilir batarya.

2 yıl garantili.

6-Polo Smart akıllı tartı

Peşin fiyatına 6 taksitle 59,9 TL’ye alınabilir.

Mobil uygulamalı.

Detaylı vücut analizi.

Yağ, kas ve kemik yüzdesi ölçebilme.

2 yıl garantili.

7-Heifer saç kurutma makinası

Peşin fiyatına 6 taksitle 69,9 TL’ye alınabilir.

1800 – 2200 W gücünde.

Sıcak ve soğuk kullanma özellikleri.

2 kademeli hızın yanında 3 kademeli de ısı ayarı mevcut.

Difüzör başlık dahil.

2 yıl garantili.

8-Kiwi marka dönen başlıklı diş fırçası

Peşin fiyatına 6 taksitle 59,9 TL’ye alınabilir.

2 pil ile çalışabilme.

1 adet ekstra başlık dahil.

40 derece dönüş açısı.

Su geçirmez.

Zamanlayıcı özellikli.

Dakikada 6000 RPM (darbe/dk).

2 yıl garantili.

9- Starcom marka Selülit giderici masaj aleti

Peşin fiyatına 6 taksitle 59,9 TL’ye alınabilir.

4 farlı masaj başlık.

Ayarlayabileceğiniz devir hızı.

2 yıl garantili.

10- Polo Smart marka vakumlu siyah nokta temizleyici

Peşin fiyatına 6 taksitle 59,9 TL’ye alınabilir.

6 farklı başlık.

Akne, cilt pürüzsüzleştirme, sivilce azaltma, yüz yağı azaltma özellikleri.

Kullanımı: Direkt olarak kuru cilde değil de banyo yaptıktan veya 5 dk. sıcak havlu yaptıktan sonra uygulayınız.

2 yıl garantili.

11-Fakir marka saç düzleştirici

Peşin fiyatına 6 taksitle 69,9 TL’ye alınabilir.

Üzerindeki seramik plaklar sayesinde, saçın elektriklenmesini ve yıpranmasını önleme özelliği mevcut.

360 derece döner kablolu.

200 dereceye ulaşabilen sıcaklık.

Gösterge ışıklı.

2 yıl garantili.

12-Vi-Vet marka ağda ısıtıcı

Peşin fiyatına 6 taksitle 39,9 TL’ye alınabilir.

240 ml Hazneye sahip.

Granül boncuk ağda için uygunluk.

2 yıl garantili.

13-Schwartz marka kulak ve burun kılı düzeltme makinası ve seti

Peşin fiyatına 6 taksitle 39,9 TL’ye alınabilir.

Bıçakları paslanmaz çeliktendir.

İçeriğine temizleme fırçası da dahildir.

Tek pille çalışabilir.

2 yıl garantili.

14-Fakir marka tıraş makinası ve erkek bakım seti

Peşin fiyatına 6 taksitle 199 TL’ye alınabilir.

Hem ıslak hemde kuru saçlarda kullanıma uygun.

Lityum pil ile çalışabilme.

Bakım yağı dahil.

Tam şarj ile 60 dk. kullanabilme.

8 adet farklı kullanım için başlık.

2 yıl garantili.

15-Free Sound marka kablosuz hoparlör

Peşin fiyatına 6 taksitle 79,9 TL’ye alınabilir.

Kırmızı ve mavi seçenekleri mevcut.

Üzerinde dahili mikrofonu var.

32 GB’a kadar dahili mikrofonu var.

1200 mAh bataryasını tam şarj ile 7 saat kullanabilme.

2 yıl garantili.

16-Fakir marka sport blender ve sürahi takımı

Peşin fiyatına 6 taksitle 199 TL’ye alınabilir.

Paslanmaz çelikten öğütme bıçakları.

1200 ml hacminde sürahisi.

570 ml hacminde parça buz kırabilme.

2 yıl garantili.

17-Polo Smart marka 3 farlı şarj uçlu şarj kablosu

Peşin fiyatına 6 taksitle 19,9 TL’ye alınabilir.

Kablo uzunluğu 1 m.

18-Kumtel marka 40 litrelik mini fırın

Peşin fiyatına 6 taksitle 299 TL’ye alınabilir.

1800 Watt gücünde.

Beraberinde 1 tane ızgara ve 1 tane de kare tepsi ile beraber.

Termostat seviyesi ayarlanabilir.

Fırın iç ısısı ayarlanabilir.

Ayrıca Zaman ayarı da mevcut.

BİM 26 mart tüm aktüel ürünler kataloğu için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.