Dünya 10 milyon mil öteden mesaj aldı

Gözlemevi dünyada bir ilk olarak 10 milyon mil öteden gelen lazer ışınını tespit ederken Dünya uzaydan mesaj aldı. Bu deneyi başaran NASA, uzay araştırmalarının çok daha derinleşebileceğini gösteriyor.

Dünya, uzay tabanlı iletişimde büyük bir "sıçrama" yaparak 10 milyon mil ötedeki Ay'ın ötesinden bir mesaj aldı. Bu olağanüstü gelişme, NASA'nın geçen ay Psyche uzay aracını bir asteroidi araştırmak üzere deneysel bir optik iletişim sistemiyle birlikte fırlatmasının ardından geldi. NASA'nın Derin Uzay Optik İletişim (DSOC) deneyi, yakın kızılötesi lazerler kullanarak test verilerini Dünya'ya başarıyla geri gönderdi.

Psyche aracı mesajı geri gönderdiğinde Dünya'dan yaklaşık 10 milyon mil, yani Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 40 katı uzaklıktaydı. NASA yaptığı duyuruda şunları söyledi:

"Bu optik iletişimin şimdiye kadarki en uzak gösterimi".

NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuarı'ndan konuşan DSOC proje teknoloji uzmanı Abi Biswas, sistemin öncelikli amacının gelecekteki NASA görevlerine "çok daha yüksek oranlarda veri döndürme araçları" sağlamak olduğunu söyledi. DSOC proje yöneticisi Bill Klipstein şöyle açıkladı:

"Sinyaller ışık hızında hareket ediyor, bu nedenle mikrodalgalarda olduğu kadar hızlı geliyorlar, ancak aynı uzay aracı kaynakları için aynı geçiş süresinde daha fazla veri gönderebilirsiniz. Mars'taki astronotlarla görüntülü iletişim kurabilme fikri aslında NASA'nın optik iletişim vizyonunun bir parçası."

DSOC deneyi, Wrightwood, Kaliforniya yakınlarındaki bir gözlemevinin gökyüzüne bir lazer ışını yaymasını ve Psyche aracının bu ışını alıp bir lazeri Dünya'ya geri yönlendirmek için bir işaret referansı olarak kullanmasını içeriyordu. Geçen haftaki test, Ay'ın ötesinde optik iletişimin ilk kez gösterildiği test oldu.

Daha yüksek kalitede görüntüler göndermek mümkün olacak

NASA yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"DSOC deneyi, günümüzde uzay araçları tarafından kullanılan son teknoloji radyo frekans sistemlerinden 10 ila 100 kat daha yüksek veri iletim hızlarını göstermeyi amaçlamaktadır. Hem radyo hem de kızılötesine yakın lazer iletişimi veri iletmek için elektromanyetik dalgalar kullanır, ancak kızılötesine yakın ışık verileri önemli ölçüde daha dar dalgalar halinde paketleyerek yer istasyonlarının daha fazla veri almasını sağlar."

Psyche'nin başarısı, gelecekteki uzay araçlarının derin uzaydan Dünya'ya daha yüksek kalitede görüntüler gönderebileceği ve hatta video akışı sağlayabileceği anlamına geliyor.

Psyche, NASA'nın lazer sinyallerini giderek artan bir mesafeden almaya çalıştığı "iki yıllık teknoloji gösterisinin" bir parçası olarak lazer yaymaya devam edecek. Uzay aracının 2029 yılında 16 Psyche asteroidine ulaşması ve daha sonra yörüngeye girmesi bekleniyor.