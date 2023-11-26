Bilim insanları Atlantik'in kalbindeki gizli su kütlesini keşfetti

Bilim İnsanları, Pasifik ve Hint okyanuslarında ekvator boyunca karışan suları tespit etti.

Atlantik'in ortasında daha önce gizli kalmış bir su kütlesi tespit edilerek okyanus dinamiklerine yeni bir bakış açısı kazandırıldı. Live Science'ın haberine göre, yeni keşfedilen Atlantik Ekvator Suyu, okyanus akıntılarının kuzey ve güneyden gelen farklı su kütlelerini birleştirmesiyle ekvator boyunca oluşuyor.

Araştırmacılar bulgularını Geophysical Research Letters dergisinde yayınladı. Araştırmacılar, Pasifik ve Hint okyanuslarında ekvator boyunca karışan suları tespit etti.

Moskova'daki Shirshov Oşinoloji Enstitüsü'nde fizikçi ve okyanus bilimci olan Viktor Zhurbas Live Science'a yaptığı açıklamada, "Ekvatoral su kütlesinin Pasifik ve Hint okyanuslarında mevcut olması ancak Atlantik Okyanusu'nda eksik olması tartışmalı görünüyordu çünkü her üç okyanusta da ekvatoral dolaşım ve karışım ortak özelliklere sahip. Tanımlanan yeni su kütlesi, Dünya Okyanusunun temel su kütlelerinin fenomenolojik modelini tamamlamamızı (ya da en azından daha doğru bir şekilde tanımlamamızı) sağladı" dedi.

Kayıp su kütlesini bulmak için bilim insanları, dünya okyanuslarına dağılmış uluslararası bir dizi robotik, kendi kendine batan şamandıra olan Argo programı tarafından toplanan verileri taradı.

Medya kuruluşunun haberine göre, araştırmacılar verileri analiz etti ve Kuzey Atlantik ile Güney Atlantik Orta sularını kuzey ve güneyde işaretleyen eğrilere paralel, fark edilmeyen bir sıcaklık-tuzluluk eğrisi tespit etti: Atlantik Ekvator Suyu.

Zhurbas, "Atlantik Ekvator Suyu'nu Güney Atlantik Orta Suyu ile karıştırmak kolaydı ve bunları ayırt etmek için tüm Atlantik Okyanusu'nu kapsayan oldukça yoğun bir dikey sıcaklık ve tuzluluk profili ağına sahip olmak gerekiyordu" dedi.