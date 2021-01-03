İki farklı program ile Exxen platformuna katılan Orkun Işıtmak, ‘Şanslı mı Şanssız mı?’ içeriğinin ilk bölümünde Bilal Göregen’i konuk aldı. Levan Polka şarkısı ile tanınan fenomen ismi misafir eden ünlü YouTuber, Göregen’e hayatıyla ilgili daha önce sorulmamış merak edilen birçok soruyu yöneltti.

Enes Batur, Alper Rende, Reynmen, Berkcan Güven ve daha pek çok YouTuber’ı kendi bünyesine transfer eden Exxen TV yayın hayatına başarıyla devam ediyor. Bugün itibariyle platformun 500 bin abone sayısını geçtiği açıklanırken, uygulamaya yeni içerikler gelmeye hızla devam ediyor.

Genç içerik üreticisi Orkun Işıtmak Exxen için iki farklı proje ile izleyici karşısına çıktı. Bunlardan ilki olan Kirli Çamaşırlar ilk bölümü itibariyle Elanur Pat’yı konuk ederken, Işıtmak’ın bir diğer konsepti olan Şanslı mı? Şanssız mı? için ise 1. bölüm konuğu Bilal Göregen oldu. Kimilerinin Yetenek Sizsiniz Türkiye programından tanıdığı, büyük bir kesiminse Levan Polka parçası ile tanıştığı eğlenceli müzisyen başarılı darbuka şovu ve ilginç hayat hikayesi ile Işıtmak’a eşlik etti.

Şanslı mı? Şanssız mı? Programının Konusu Nedir?

Her hafta bir ünlü ismi misafir edecek olan Orkun Işıtmak, “Şanslı mı? Şanssız mı?” konsepti ile sıra dışı özelliklere sahip insanları bir araya getirecek. Konuklarını derinlemesine bir biçimde inceleyerek bu ilginç özelliklerin bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduklarına dair cevap arayacak YouTuber, Reality şov temalı içeriğiyle hayranlarına bu zamana dek alışık olmadıkları tarzda bir format sunacak.