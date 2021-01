Bugün sizlere efsane Lucasfilm Games markasının yeniden canlandığı ile ilgili haberimizi duyurmuştuk. 2012’den beridir faaliyetleri duraklatılan şirket, tekrar hayata geçmesinden oldukça kısa bir zaman dilimi sonrasında yeni projesini duyurdu! Lucasfilm’in takipçileri, firmanın ya Star Wars ya da Indiana Jones oyunu yapacağı yönünde tahminler dile getirmişti; şirket bunlardan ikincisiyle yola çıkmayı tercih etti…

Lucasfilm Games logosu altında yayınlanacak yeni Indiana Jones oyun severlere aynı zamanda bir şeyi daha ispatlamış oldu. Sosyal medya üzerinden markanın yeniden faaliyete başlayacağı haberinden sonra pek çok insan, Star Wars oyunları ile markanın kirletileceğini ve serinin suyunun çıkılacağını düşünüyordu. Ancak böyle olmadı… Şirket Yıldız Savaşları evreni dışında hikayeler de anlatabileceğini bizlere göstermiş oldu.

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news!

— Bethesda (@bethesda) January 12, 2021