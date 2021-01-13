Bugün sizlere efsane Lucasfilm Games markasının yeniden canlandığı ile ilgili haberimizi duyurmuştuk. 2012’den beridir faaliyetleri duraklatılan şirket, tekrar hayata geçmesinden oldukça kısa bir zaman dilimi sonrasında yeni projesini duyurdu! Lucasfilm’in takipçileri, firmanın ya Star Wars ya da Indiana Jones oyunu yapacağı yönünde tahminler dile getirmişti; şirket bunlardan ikincisiyle yola çıkmayı tercih etti…

Lucasfilm Games logosu altında yayınlanacak yeni Indiana Jones oyun severlere aynı zamanda bir şeyi daha ispatlamış oldu. Sosyal medya üzerinden markanın yeniden faaliyete başlayacağı haberinden sonra pek çok insan, Star Wars oyunları ile markanın kirletileceğini ve serinin suyunun çıkılacağını düşünüyordu. Ancak böyle olmadı… Şirket Yıldız Savaşları evreni dışında hikayeler de anlatabileceğini bizlere göstermiş oldu.

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news! — Bethesda (@bethesda) January 12, 2021

Yeni Indiana Jones Oyunu Roma’da Geçecek!

Henüz bir ismi olmayan Indiana Jones yapımı, piyasada epey olumlu görüşler almış Wolfenstein serisinin yaratıcısı MachineGames imzasıyla geliştiriliyor. Projenin sorumlu yapımcısı olarak ise Bethesda Game Studios’tan Todd Howard görev almakta.

Indiana Jones’un yeni oyunu konusu itibariyle bir detay vermese de hikayenin Roma’da geçeceği öğrenildi. Fakat oyun türü de dahil olmak üzere elimizde ne yazık ki başka bir ayrıntı yer almıyor. Yine de tahminlere göre bu yıl düzenlenecek E3 2021 etkinliği kapsamında Disney ya da Bethesda’dan oyunla alakalı ipuçları geleceği yönünde çok büyük bir ümit var. Peki ya sizin bu oyundan beklentileriniz neler? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.