Altın Portakal ödüllü Ferit Karahan tarafından yönetilen Okul Tıraşı (Brother’s Keeper) filmi için ilk fragman videosu yayınlandı. 71. Berlin Uluslararası Film Festivali kapsamında gösterilecek yapımda Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı ve Melih Selçuk gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. İşte detaylar…

Bilindiği üzere bu yıl diğer pek çok festival gibi 2021 Berlin Film Festivali de COVID-19 nedeniyle çeşitli kısıtlamalar getirilerek organize edilecek. İki aşamalı bir şekilde hazırlanan sinema organizasyonu, Cennetten Kovulmak (2013) filmi ile Altın Portakal En İyi Film ödülüne layık görülen Ferit Karahan’ın yeni uzun metraj filmini seçkiye dahil edecek. Okul Tıraşı filmi festivalin Panorama bölümünde yarışacak. İşte şimdi o filmden beklenen fragman nihayet geldi:

Berlinale Festivali’nin en büyük ödülü olarak bilinen Altın Ayı bugüne kadar üç Türk yönetmene gitmişti. Bunlardan ilki 1964 yılında Metin Erksan tarafından Susuz Yaz filmiyle alınırken; 2004 senesinde Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın unutulmaz filmi Duvara Karşı sayesinde ödüle layık görülmüştü. Son olarak ise Semih Kaplanoğlu, Yusuf Üçlemesi’nin son bölümü olan Bal filminden ötürü ödülle buluşmuştu. Şimdi aynı başarı Brother’s Keeper için umuluyor.

Okul Tıraşı Filminin Konusu Nedir?

Merakla beklenen dram filmi Okul Tıraşı, Van – Bahçeşehir’de ailesinden uzakta, yatılı okulda okuyan Yusuf’un ani bir şekilde rahatsızlanan yakın arkadaşı Memo’yu hastaneye götürme mücadelesini işliyor. Okul yönetimi tarafından reddedilen çocuk, aynı zamanda yoğun kar yağışları yüzünden yolların da kapanmasıyla çaresiz kalıyor. Olaylar geliştikçe saklanan sırlar da teker teker açığa çıkıyor.

Ferit Karahan’ın yönettiği film Cansu Fırıncı, Mahir İpek, Melih Selçuk, Ekin Koç, Münir Can Cindoruk gibi oyuncuları bir araya getiriyor.