Inti Creates tarafından geliştirilen nişancı oyunu Gal Gun Returns ile ilgili bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Beklenen oyun geliştiricilerin yayınladığı açıklama metnine göre şimdilik Xbox One sürümünü iptal etti. Normal şartlarda oyunun Xbox’a iki ay sonra gelmesi bekleniyordu. Bu haber karşısında yapımın hayranları sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirmeye başladı.

Yakında piyasaya çıkması beklenen Xbox One oyunu Gal Gun Returns, çıkışına yaklaşık iki ay kala ilginç bir şekilde iptal edildi. Geliştirici şirket Inti Creates, yapımı belli başlı platformlarda yayınlamaya devam edeceklerini duyururken, oyunun Xbox’a hiçbir zaman gelmeyeceği yönünde bir bildiri paylaştı.

Yapılan paylaşımda Gal Gun Return’ün Xbox One versiyonu için geliştirmelerin tamamlandığı kaydedilirken, oyunun beklenmedik bir şekilde geri çevrildiği öğrenildi. Anlaşılan o ki Microsoft şirketiyle yapılan görüşmeler sonunda oyun platform tarafından durdurulma kararı ile karşı karşıya kalarak tamamıyla rafa kaldırıldı.

Announcement:The Xbox One release of "Gal*Gun Returns" has been cancelled. We sincerely apologize to fans who were anticipating its release. You can find more details on the game's homepage. The Nintendo Switch and Steam versions will release as planned. #ぎゃるがん #galgun pic.twitter.com/T9xBEZzxyC

— ぎゃるがんofficial (@galgun_official) December 25, 2020