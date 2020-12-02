Bütçe dostu fiyat etiketi, şık tasarımı, ideal teknik özellikleri ve rengarenk renk seçenekleriyle ZTE Blade V2021 5G tanıtıldı. Bugün Çin pazarında resmen piyasaya sürülen telefon hakkında şimdiye kadar pek çok spekülasyon ile karşılaşmıştık. Nihayet cihaz birinci ağızdan doğrulanan bilgileri ile teknoloji meraklılarının huzuruna çıktı.

6,52 inç dokunmatik LCD ekrana sahip 5G bağlantı destekli ZTE telefonu 165,90 x 75,80 x 8,90 boyutu ve 188 gram ağırlığıyla rahat bir kullanımın önünü açıyor. Yüz tanıma kilidi, parmak izi sensörü gibi ferah kullanımı destekleyen detaylarıyla incelikli bir tasarıma kavuşan model fiyat-performans telefonları dalında epey dikkat çekeceğe benziyor.

ZTE Blade V2021 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6,52 inç HD+ çözünürlüklü LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 720

RAM: 4 GB ya da 6 GB

Depolama: 64 GB + MicroSD Kart Desteği

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil Kapasitesi: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

48 MP f / 1.79 diyafram açıklığına sahip birincil kamera ile gelen cihaz, f / 2.2 8 MP ultra geniş açılı lens ve f / 2.4 2 MP lenslerden oluşan üçlü arka kamerasıyla dikkat çekiyor. Ön tarafta ise orta üst kısma yerleştirilmiş bir adet 8 MP selfie kamerası bulunmakta.

Android 10 işletim sistemi ile açılan cihaz MiFavor 10 arayüzü ile tamamlanıyor. Donanımında 64 GB dahili depolama alanına izin veren telefon aynı zamanda daha geniş kullanıma odaklanan kullanıcılar için 512 GB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişine sahip.

ZTE Blade V2021 5G Fiyatı

Gri, gümüş, mavi ve pembe renk seçenekleri ile Çin pazarına giriş yapan ZTE Blade V2021 5G’nin satış fiyatı ise yaklaşık 152 dolar karşılığında listelenmeye başladı. Bu rakamlar ülkemiz kur hesabına göre ortalama 1.500 TL gibi bir fiyata tekabül ediyor.