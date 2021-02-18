Asus şirketi Tencent ile ortaklığının üçüncü yılını kutlarken, ROG Phone 5 ismini de doğruladı! Firmanın Weibo üzerinden paylaştığı kutlama mesajında, heyecanla beklenilen şahane oyuncu telefonunun adı ilk kez resmi bir ağızdan onaylanmış oldu

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ve oyun odaklı tüketiciler tarafından beğeniyle karşılanan Asus ROG Phone 3 şimdi halefi niteliğindeki yepyeni modeliyle raflara çıkmaya gün sayıyor. Cihazla alakalı pek çok sızıntı üst üste gelmeye devam ederken; en çok tartışılan konulardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki cihazın isim mevzusu olmuştu. Pek çok kişi yeni telefonun ROG Phone 4 adıyla çıkacağını öngörürken, Asus’tan gelen son paylaşım takipçilerini şaşırttı.

Asus 2021 yılının ilk amiral gemisi telefonu olacak cihazını ROG Phone 5 adıyla yayınlayacağını açıkladı. Tam üç yıldır Tencent Games firmasıyla işbirliği halinde uyum içinde çalışan şirket, Weibo üzerinden ortaklıklarını kutlarken cihazın ismini de nihayet kamuoyuna açıkladı. Burada görüldüğü kadarıyla Asus’un serinin 4. cihazını atlayarak doğrudan 5 numarayla isimlendirdiği anlaşıldı.

Asus ROG Phone 5’in Teknik Özellikleri Neler Olacak?

172.834 x 77.252 x 10.29 mm boyutlarında tasarlanması beklenen ROG Phone 5, 6.78 inçlik OLED ekran üzerinde 144Hz harikulade yenileme hızını etkinleştirecek ve Full HD+ çözünürlük kalitesi sunacak. Cihazda Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti kullanılacağı söylenirken, 6.000 mAh’lık şahane pil kapasitesi ve 65W hızlı şarj desteğinin yer alacağı tahmin ediliyor. Üçlü arka kamera sisteminde 64 megapiksel ana kamerayı taşıyacak modelin Android 11 işletim sistemiyle açılması beklenmekte.

Şimdilik ROG Phone 5’in çıkış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ancak heyecan yaratan modelin Mart ayında duyurulacağı düşünülmekte.