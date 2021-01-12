Oyun telefonları arasında bu yıl piyasada büyük ses getirmeye odaklanan Nubia, başarılı serisine yeni bir akıllı telefon dahil etmek için kolları sıvamış durumda. Artık son hazırlıkları devam eden cihazın Red Magic 6 adı altında yayınlanacağı bugün kesinleşirken, cihazın batarya kurulumu hakkında oldukça kayda değer bazı bilgilere de nihayet ulaşıldı. Cihaz uzun ekran süreleri bakımından tam da oyuncular için biçilmiş kaftan olacak!

Nubia’nın CEO’su Ni Fei bugün Weibo hesabı üzerinden Red Magic 6’nın tanıtım posteri ile beraber cihazın temel özelliklerini yayınladı. Bunlar arasında başta 4,500 mAh‘lık şahane pil kapasitesi dikkat çekerken; aynı zamanda yaklaşan telefonun 120W hızlı şarj desteği sağlayacağı da öğrenildi. Bu sayede telefon tam 15 dakika gibi kısacık bir süre içerisinde tam doluma kavuşacak. Ayrıca hatırlatmak isteriz, Nubia’nın bu özelliklerine oldukça yakın detayları dün Black Shark 4‘te de görmüştük.

Ni Fei’nin yapmış olduğu açıklamalarda Red Magic 6 tasarımı ve donanım özellikleri konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi. Ayrıca telefonun çıkış tarihi konusunda da herhangi bir detay ne yazık ki bulunmuyor. Ancak tahminlere göre telefon çok yakında Çin pazarına giriş yapacak gibi gözükmekte.

Nubia Red Magic 6’nın Beklenen Özellikleri

Yukarıdaki doğrulanmış bilgilerin yanı sıra internete sızdırılan bazı iddialara göre cihaz Qualcomm’un geliştirdiği son teknoloji Snapdragon 888 yonga seti ile güçlendirilecek. 5G bağlantı desteği bulunacağı düşünülen telefonda 144Hz gibi yüksek bir yenileme hızı yakalanırken, aynı zamanda renk değiştiren şık bir arka panel tasarımı da olacağı konuşuluyor. Daha iyi oyun oynamak için sıvı soğutma sistemi getirilebilecek cihazın Android 11 işletim sistemiyle çalışılacağı düşünülmekte.