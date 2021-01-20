Gelecek hafta piyasaya çıkacak The Medium oyunu için geliştirici şirket Bloober Team yeni bilgiler paylaştı. Oyunla ilgili üç dakikalık yeni bir tanıtım videosu yayınlanırken, ayrıca kapsamlı bir sistem gereksinimleri belgesi paylaşıldı. İşte detaylar…

Uzun bir süredir piyasaya düşmesi merakla beklenen Xbox exclusive oyunu The Medium için bugün yepyeni gelişmeler paylaşıldı. Normal şartlarda geçtiğimiz yılın son çeyreğinde raflara gelecek oyun, iddialara göre yılın iddialı yapımı Cyberpunk 2077‘nin devamlı ertelenmesi nedeniyle uzadı ve bugünlere kadar sürüklendi. Cyberpunk gibi bir oyunla aynı anda rekabete girmek istemeyen geliştirici şirket, projenin çıkışını Ocak ayının sonuna attı.

28 Ocak‘ta Microsoft’un Xbox Series X | S konsolları ve PC cihazlarına gelecek The Medium, aksiyon dolu canlı fragman videosuyla dikkat çekti. Oyunun genel atmosferini fazlasıyla ifade eden fragmanda sinematografi ve hikayeyle ilgili de çok fazla ayrıntıya kavuştuk. Ama en önemlisi, Bloober’in oyunla ilgili açıkladığı kapsamlı sistem gereksinimleri oldu.

The Medium PC Sistem Gereksinimleri

Minimum (1080p / 30 fps)

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

CPU : Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5

GPU : GeForce 1650 Super / GTX 1060 veya AMD R9 390X

RAM : 8 GB

Depolama : 50GB HDD

DirectX : 11

Önerilen (1080p / 30 fps)

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

CPU : Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 3700 X

GPU : GeForce GTX 1660 Super veya AMD RX 5600XT 6GB

RAM : 16 GB

Depolama : 50GB SSD

DirectX : 11

Yüksek (1440p / 30 fps)

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

CPU : Intel Core i5-9600 veya AMD 3700 X

GPU : GeForce RTX 2060 Super veya AMD 5700 XT

RAM : 16 GB

Depolama : 50GB SSD

DirectX : 11

Ultra (2160p / 30 fps)

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

CPU : Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700 X

GPU : GeForce RTX 2080 8GB / RTX 3060 Ti veya AMD RX 6800 16GB

RAM : 16 GB

Depolama : 50GB SSD

DirectX : 11

Işın İzleme – Minimum (1080p / 30 fps)

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

CPU : Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 7 3700 X

GPU : GeForce RTX 2060 Super 8GB veya AMD RX 6800 16GB

RAM : 16 GB

Depolama : 50GB SSD

DirectX : 12

Işın İzleme – Önerilen (1440p / 30 fps)

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

CPU : Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700 X

GPU : GeForce RTX 3060 Ti / RTX 2080 8GB veya AMD RX 6800 16GB

RAM : 16 GB

Depolama : 50GB SSD

DirectX : 12

Işın İzleme – Yüksek (2160p / 30 fps)