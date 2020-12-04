BİM Yeni aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Bakalım BİM 11 aralık 2020 salı yeni aktüel ürünler kataloğunda neler varmış. Bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını (günlük kullanım, kışlık vs.) karşılayabileceğiniz bir sürü ürün önümüzdeki hafta BİM’de. Bebeğin yatağından yorganına, bebek telsizinden süt sağma pompasına, bebek tartısından oyuncağına, hava nemlendiricisinden arabasına, kıyafet askısından mama sandalyesine, beresinden çorabına kadar bebeğiniz ve bebek bakımında kullanabileceğiniz tüm ürünleri 11 aralık 2020 salı günü BİM mağazalarında bulabilirsiniz. Doğacak bebeğiniz için veya yeni doğmuş bebeğiniz için önümüzdeki hafta BİM’e uğramayı sakın unutmayın.

BİM 11 aralık 2020 salı yeni aktüel ürünler kataloğu

DİJİTSU marka 32 inç (81 ekran) uydu alıcılı Smart TV peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla 1399 TL.

1366×768 çözünürlükteki ekranıyla DVB-C kablolu yayın yapabilen 4 çekirdekli televizyon 2 HDMI ve 2 USB girişine sahip. Geniş açıyla uzaktan kumandalı televizyonun 1GB RAM’ı mevcut. Ayrıca, Wifi özelliği de var. Karasal yayın yapabilen TV, dahili uydu alıcına sahip. Android 9.0 sürümüyle gelmekte.

Ayak ve Boyun masaj aletleri de önümüzdeki hafta BİM’e gelecek ürünler arasında

de önümüzdeki hafta BİM’e gelecek ürünler arasında Kış için KUMTEL marka dikey ısıtıcı peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 199 TL’ye alınabilecekler arasında. Isıtıcının, otomatik olarak ısı denetleyebilme özelliği ve devrilmelere karşı emniyeti de mevcut. (Isıtıcı yanarken devrildiğinde sistem otomatik olarak enerjiyi keser).

peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 199 TL’ye alınabilecekler arasında. Isıtıcının, otomatik olarak ısı denetleyebilme özelliği ve devrilmelere karşı emniyeti de mevcut. (Isıtıcı yanarken devrildiğinde sistem otomatik olarak enerjiyi keser). Bambudan imal edilmiş şık kirli sepetini de peşin fiyatına 59,90 TL’ye alabileceksiniz.

de peşin fiyatına 59,90 TL’ye alabileceksiniz. Kış yaklaştı ve herkesin üzerini iyi giyinmesi gerekiyor. İşte BİM’de sizin için bay ve bayan Polar üstlükleri piyasaya çıkartıyor. Erkek ve bayan uzun polarlar 44,90 TL. (Beden ölçüleri mevcut).

44,90 TL. (Beden ölçüleri mevcut). Çocuklar unutulmamış; Çocuk polar eşofman takım (kız erkek, 5-12 yaş arası) 29,90 TL. Uzun fermuarlı çocuk poları da 32,90 TL.

da 32,90 TL. Çocuk kilotlu çorapları da 9,95 TL.

da 9,95 TL. Küçük ve pratik ütü masasına ihtiyacınız varsa; Mini ütü masası sizin için 22,90 TL.

sizin için 22,90 TL. İçerisine 200 fotoğraf yerleştirebileceğiniz fotoğraf albümleri 19,90 TL.

19,90 TL. Haydi Anlat bakalım- Deyim Bende Kartları fiyatı da peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile yalnızca 9,95 TL.

fiyatı da peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile yalnızca 9,95 TL. KUMTEL markalı dinamik ankastre set peşin fiyatına 6 taksitle 999 TL’ye alabilecekleriniz arasında. %40’a varan enerji tasarruf imkanıyla.

markalı peşin fiyatına 6 taksitle 999 TL’ye alabilecekleriniz arasında. %40’a varan enerji tasarruf imkanıyla. Kütahya Porselen ‘den 48 parça Dekorlu Kare Yemek Takımını dışarda kaça alabilirsiniz? BİM’de peşin fiyatına 6 taksitle 259 TL.

‘den dışarda kaça alabilirsiniz? BİM’de peşin fiyatına 6 taksitle 259 TL. Cam kapaklı Chef’s marka 14 cm lik tencere ve yanında 16 cm sahan fiyatı 34,50 TL.

ve yanında 16 cm fiyatı 34,50 TL. Meyve, kıyma v.s. doğramak için ipli doğrayıcı hiç kullandınız mı? BİM’e 500 ml ipli doğrayıcı geliyor, fiyatı 59,90 TL.

geliyor, fiyatı 59,90 TL. BİM’e gelecek ilgi çekici ürünler arasında Bebek Telsizi de bulunuyor. 40 m’ye uzaklığa kadar çekim gücü bulunan bebek telsizinin fiyatı 129 TL.

de bulunuyor. 40 m’ye uzaklığa kadar çekim gücü bulunan bebek telsizinin fiyatı 129 TL. Pratik kolay kurulum yıkanabilir mama sandalyesi 64,90 TL. Kaymaz ayaklı ve bebek düşmesin diye 3 noktalı emniyet kemeri ile beraber geliyor.

64,90 TL. Kaymaz ayaklı ve bebek düşmesin diye 3 noktalı emniyet kemeri ile beraber geliyor. Anne yanı bebek yatağı fiyatı da 49,90 TL.

fiyatı da 49,90 TL. Bebek yastığı 9,95 TL. Bebek yorganı 37,90 TL. Pamuklu bebek battaniyesi 18,90 TL. Bebek nevresim takımı 44,90 TL.

9,95 TL. 37,90 TL. 18,90 TL. Bebek 44,90 TL. 1-2 yaş/ 3-4 yaş bebek montları 59,90 TL.

59,90 TL. Bebek oyun halısı fiyatı (oyuncaklı) 45 TL.

fiyatı (oyuncaklı) 45 TL. PİLSAN marka bebek ilk arabam fiyatı 44,90 TL.

fiyatı 44,90 TL. PİLSAN marka yürüme arkadaşım (müzikli) oyuncaklı ve tekerlekli 89,90 TL.

oyuncaklı ve tekerlekli 89,90 TL. Sessiz çalışabilen Kiwi Baby marka Otomatik Göğüs süt sağma makinası peşin fiyatına 6 taksitle 129 TL ye alabileceğiniz bir ürün.

peşin fiyatına 6 taksitle 129 TL ye alabileceğiniz bir ürün. Uzaktan bebeğinizi görebileceğiniz ve emniyetini kontrol edebileceğiniz bebek kamerası fiyatı 149 TL. Kablosuz ağ bağlantısı da mevcut. Tabletinizden telefonunuzdan bağlanarak her yerden izleyebilme özelliği mevcut. BİM 11 aralık yeni aktüel ürün kataloğu inceleme videosunu izle

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