İlginç bir olayda, iOS 14.6 ve önceki bazı sürümler, gerçek okuma bu olsa bile, varsayılan Hava Durumu uygulamasında sıcaklığın iPhone‘da 69 derece olarak gösterilmesini engelliyor. Bunun yerine, sıcaklık 68 veya 70’e yuvarlanıyor veya düşürülüyor.

The Verge tarafından keşfedilen ünlü numaranın iOS varsayılan Hava Durumu uygulamasında ne zaman gizlenmeye başladığı belli değil, ancak iOS 11.2.1 çalıştıran ve 69 derecelik doğru bir hava durumu okuması gösteren bir cihaz buldu.

Özellikle, iOS 15 beta sayıyı doğru gösteriyor. Test edilen ve resimde gösterilen bulguları, solda 70 dereceye kadar yuvarlayan iOS 14.6 ve sağda 69 dereceyi gösteren iOS 15 beta 2 ile doğrulandı.

Sayıyı yukarı veya aşağı yuvarlayan iOS 14.6 ve önceki sürümlere gelince, The Verge şunları buldu:

Bunun bir hata mı yoksa Apple‘ın 69 ile ilgili mizahı azaltmaya yönelik kasıtlı bir girişimi mi olduğu belli değil. Yuvarlama yalnızca hava durumu uygulamasının kendisinde görülebilir: Apple‘ın Weather.com’dan gelen kaynak verilerine tıklamak, Apple‘ın ana ekran widget’larında olduğu gibi uygun sıcaklığı gösterecektir.

Varsayılan Hava Durumu uygulamasında 69’un çıkarılması, mevcut sıcaklığı, saatlik tahmini ve genişletilmiş tahmini içerir. Verge ayrıca Apple‘ın sahip olduğu Dark Sky’ın hiçbir aksaklık olmadan 69 derece görüntülediğini buldu.

İlginç bir şekilde, Apple‘ın Hava Durumu uygulaması widget’larında 69’un görünmesiyle, bunun Apple‘ın kasıtlı bir hareketinden çok bir aksaklık olması mümkündür. Verge, konuyla ilgili yorum yapmak için Apple’a ulaştı, bir şey duyup duymayacağını göreceğiz.