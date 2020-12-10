ABD’li eğlence odaklı televizyon kanalı The CW, büyük ses getiren Batwoman dizisi için merakla beklenen ikinci sezon fragman videosunu yayınladı. Yeni sezonda Batwoman’ın değişeceği ve dizinin tüm temel dinamiklerinin oynayacağı paylaşılan videoda açıkça belli olurken, hayranların merakı bir kat daha yükseldi. Sezon 2 üzerine ilk bakış niteliğindeki tanıtımda, çıkışına az kalan dizinin bazı önemleri detayları da açığa çıktı.

Yeni bölümler itibariyle Ryan Wilder rolü, Kate Kane’in koltuğunu devralıp yeni bir Batwoman karakteri üstlenecek. 20 bölümden oluşan ilk sezonun aksine daha dolu bir içeriğe sahip olacağı düşünülen 2. sezonda, hikaye biraz daha karmaşık bir hal alacak. Mayıs 2020 tarihinde Ruby Rose‘un diziden ayrılmak istediği kamuoyuna yansımış ve senaristler öykünün seyrini değiştirecek yeni bir çalışmaya başlamıştı. Bunun üzerine Javicia Leslie‘nin ekibe dahil olduğu ve başarılı oyuncunun sergileyeceği rolün, yeni Batwoman olacağı öğrenilmişti. Fakat bu durum senaryoda hikayeyi ne yönde etkileyecek, bunu da zaman gösterecek.

“Javicia Leslie Batwoman’ı Oynamak İçin Yaratılmıştı!”

Batwoman’ın yaratıcısı Caroline Dries, bu sene düzenlenen DC FanDome etkinliğinde oyuncu değişikliği için sorulan bir soruya Javicia’yı oldukça öven cümleleriyle yanıt verdi. Dries’in yanıtı şu cümlelerle basına yansıdı ve beklentiler oldukça yükseldi:

“Javicia seçmelere katıldığında, birkaç saniye gibi kısa bir sürede herkes emin oldu. Zoom üzerinden yapılan toplantıda, Javicia’nın bu rol için yaratıldığı çok açıktı. Sonraki zamanlarda onunla konuştuğumda, “Biliyor musun, kendimi Ryan gibi hissediyorum,” cevabını verdi.”

Batwoman 2. Sezon Fragmanı

Heyecanla beklenen süper kahraman dizisi Batwoman 2. sezon yayın tarihi için 17 Ocak 2021’de ekranlara gelmeyi umuyor. Peki ya sizce yeni Batwoman hikayeyi nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşın!