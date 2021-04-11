Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından birisi olan Tom Henderson’a göre Battlefield VI oyunu çıktığı gün Xbox Game Pass servisine eklenecek. Pek çok oyuncuyu heyecanlandıran bu iddia karşısında şimdilik tarafından bir açıklama gelmiş değil.

Henderson tarafından şirket içerisinde çalışan kişilere dayandırılan iddialara göre Battlefield VI oyunu çıkış yaptığı ilk gün Xbox Game Pass servisine eklenecek.

Bu yıl çıkacağı iddia edilen Electronic Arts’ın yeni FPS türü oyunu Battlefield VI ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çıkan son söylentilere göre EA ile Microsoft arasında kurulan ortaklıkla birlikte Battlefield VI oyunu çıkışını gerçekleştirdiği gün Game Pass aboneleri tarafından oynanabilecek. Bu söylentiler şimdilik Microsoft ya da Electronic Arts tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da böyle bir durumun gerçekleşeceğini güvenilir kaynaklar açıklamış durumda.

Battlefield VI Xbox Game Pass Servisine Geliyor

Yazılım devi Microsoft’un oyun konsolu olan Xbox’ın son dönemlerde popüler olmasının en büyük nedenlerinden birisi olan Xbox Game Pass servisi oyuncuların aylık belli bir ücret karşılığında 200’e yakın oyunun bulunduğu kütüphaneye erişim imkanı sunuyor. Her geçen gün yeni oyunların eklendiği Xbox Game Pass servisi Xbox oyun konsollarının yanı sıra PC platformu için de gelmişti. Eğer ki Battlefield VI oyunu da çıktığı gün Xbox Game Pass servisine eklenirse bu durum elbette ki gücünü çok daha arttıracaktır. Son olarak Xbox Game Pass servisinin Steam tarafına da geleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bakalım Microsoft bunların hangisini gerçekleştirebilecek?