Mobil oyun sektöründeki oyun sayısı her geçen gün artıyor. İşte bu listeye popüler oyun Battlefield da ekleniyor.

Mobil oyun sektörünün enlerinden olan PUBG, Fortnite, Call of Duty oyunlarından sonra geçtiğimiz günlerde Apex Legends ve Rocket League oyunlarının da kısa bir süre içerisinde mobil marketlere ekleneceği haberleri yapılmıştı.

Battlefield oyunu hakkında açıklanan resmi bilgilere göre oyunun çıkış tarihi 2022 olarak açıklanmış durumda. Yayımlanma tarihine uzun bir süre olsa da oyuncuları sevindiren bir gelişme olarak gözüküyor.

Yalnızca akıllı telefon modelleri yerine tablet modelleri için de gelecek olan Battlefield, tahmin edilebileceği gibi EA ve Dice işbirliği ile çıkışını yapacak.

PC ve konsol tarafında oyun kalitesi ile aynı olacağı aktarılan Battlefield mobil oyunu hakkında henüz resmi bir oyun içi görüntüsü ya da videosu paylaşılmadı. Günümüz telefon modellerinin yüksek işlemcileri ve ekran boyutları sayesinde kullanıcılar artık boş zamanlarında genellikle mobil oyunlar oynuyor.

Şirketlerin ve yapımcıların bu yeni pazara önem vermesi oldukça normal gibi gözüküyor.

Battlefield Mobil Oyununun Dışında Apex Legends ve Rocket League Oyunu Telefonlara Gelecek

Apex Legends Mobile için geçtiğimiz günler iOS ve Android müjdesi verilmişti. Aktarılan bilgilere göre oyun nisan sonlarına doğru kapalı bir beta testi uygulayamaya başlayacak. Beta testleri başarılı bir şekilde sonuçlanırsa oyunun tüm marketlere aynı tarihte gelmesi planlanmış durumda.

Apex Legends sevindirirken, oyuncuları sevindiren bir diğer gelişme de Rocket League tarafından verildi.

Oyunun mobil sürümünün 2021 sonuna kadar geleceği müjdelendi.

PC tarafındaki büyük ve terleten maçlar yerine daha küçük arenalarda iki kişilik kısa maçların gerçekleştirileceği aktarıldı. Apex oyununda olduğu gibi Rocket League mobil sürümünün de ücretsiz olacağı aktarılıyor.