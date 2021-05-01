Battlefield 6 oyunu ile ilgili meraklıları heyecanlandıracak bilgiler gelmeye devam ederken oyunun üst düzeyde oyuncu deneyimi için tüm gereksinimleri sağlayacağı dillendirildi.

Şüphesiz bugünlerde en çok merak edilen oyunlar arasında Battlefield 6 oyunu da yer alıyor. Mayıs 2021 itibariyle duyurulması beklenen oyunun bir mobil versiyonu kısa süre önce tanıtılmıştı. Özellikle Battlefield serileri ile ilgili sızıntılarıyla meşhur Tom Henderson, daha önce de Battlefield 6 ile ilgili ücretsiz bir modun da oyun içinde yer alacağını iddia etmişti. 2030’lu yıllarda geçmesi beklenen oyunun hikayesinde ABD ile Rusya arasında seçim yapılabilecek hatta çok oyunculu modun detaylarına kadar birçok bilgi sızdırılmıştı.

Battlefield 6 Oyuncu Deneyimine Yöneliyor!

Oyunla ilgili Electronic Arts ve DICE tarafından daha önce yapılan açıklamalarda bir önceki Battlefield serisine göre Battlefield 6 oyununda oyuncu deneyimi üzerinde durulduğu konusunda bilgiler vermişti. 128 oyuncuya kadar çoklu oyuncu desteğinin yanında doğal felaketlerin de oyunun parçası olması bekleniyor. Bununla birlikte Tom Henderson tarafından açıklanan bilgilere göre gece gündüz geçişi ile beraber dinamik hava durumu değişimini de oyunda sıkça görebileceğiz.

Battlefield 6 oyununun fragmanına da değinen Henderson, güneşli bir havada başlayan tanıtımın yağmurlu bir hava ile son bulacağını ifade etti. Hatta tanıtımda Osprey uçaklarının kullanımı da gösterilebilir.

2021 yılının son çeyreğinde oyun severlerin beğenisine sunulması beklenen Battlefield 6 oyununun PC ve bugün piyasada yer alan üst düzey konsollar için geliştirileceği biliniyor. Zira kısa süre önce DICE tarafından yapılan açıklamada Battlefield 6 oyununun PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmayacağı konusunda net bir bilgi vermişti.