Ortaya çıkan yeni raporlar doğrultusunda Battlefield 6’nın hem eski hem de yeni konsollarda mevcut olacağı öğrenildi. Ayrıca oyun 128 kişilik haritalarıyla Battlefield 3’e benzeyecek. İşte detaylar…

Güvenilir bir teknoloji habercisi olan Tom Henderson, yayınladığı YouTube videosunda Battlefield 6 oyunu ile ilgili oldukça kayda değer birtakım bilgiler verdi. Daha önce pek çok isabetli iddiada bulunan Henderson’ın son raporları, Battlefield’ın yeni oyunu için en çok merak edilen bazı soruların da cevabı niteliğinde oldu.

2011 yapımı Battlefield 3 oyunundan büyük ölçüde etkilendiği söylenen Battlefield 6 için “yumuşak bir yedien başlatma,” yakıştırması yapıldı. 128 oyunculu haritaya sahip olacağı öğrenilen oyun, devasa kapasitesi sayesinde heyecan verici bir deneyime kapı aralayacak. Özellikle de yeni nesil konsollarda bu tarz büyük yapımları görmezken, Battlefield’ın son sürümü bizlere adeta ilaç gibi gelecek.

Battlefield 6 Eski Konsollarda da Çalışacak

Battlefield 6 oyunu ile ilgili ayrıca bir başka rapor, yapımın hangi cihazları destekleyeceği sorusunu kapatıyor. Oyunun yeni nesil oyun konsolları olan PlayStation 5 ve Xbox Series X | S cihazlarında çalışacağı zaten kesin gözüyle bakılırken; aynı zamanda sürpriz bir şekilde PlayStation 4 ve Xbox One makinelerinde de uyumlu olacağı iddia ediliyor.

Elbette tüm bu sızıntılar somut bir kanıta dayanmıyor. Ancak Tom Henderson yine de bu konuda güvenilir bir isim olarak kabul edildiğinden, oyun camiasında bu haber ilgiyle karşılandı ve neredeyse doğrulanmış gibi yaklaşılıyor.