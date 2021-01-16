Blizzard Entertainment şirketi tarafından 1996 yılında kurulan Battle.net, şirketin orijinal oyunlarını yayınlamak ve online destek vermek adına başarıyla hizmetini sürdürmektedir. Diablo, StarCraft, Warcraft ve Overwatch gibi ses getiren yapımların desteklendiği platform, yapılan duyuruya göre büyük bir güncelleme alıyor. Platformun masaüstü uygulaması ilk defa bu kadar geniş bir güncellemeyle baştan aşağı yenileniyor.

Blizzard oyun firması tarafından açıklanan bilgilere göre Battle.net şimdiye kadarki en büyük revizyonunu alacak. Çok sayıda yenilik ile beraber çeşitli iyileştirmeler ve oyuncular için daha sorunsuz bir deneyim sağlanacak. Blizzard’ın paylaştığı raporlarda uygulamanın şu özelliklere sahip olması bekleniyor:

Oyunları favorilerinize ekleyebileceksiniz.

Oyunlara daha kolay erişebileceğiniz, rahat bir kullanıcı deneyimi sunulacak.

Haberler ve oyun içerikleri tam sayfa görünümünde verilecek.

Sosyal entegrasyon kısmı yenilenecek.

Arkadaşlarınızı ve onların hangi oyunları oynadıklarını daha rahat bir şekilde göreceksiniz.

Erişilebilirlik özellikleri iyileştirilecek.

Uygulamada mause kullanmaya gerek kalmadan, klavye ile gezinmek mümkün olacak.

Renk kontrastı seçenekleri geliştirilecek.

Bildirimler, mesajlar ve oyun indirme sayfaları bir araya gelecek.

Battle.net için gelen yeni yazılım güncellemesi ilk etapta yalnızca Kuzey Amerika‘daki kullanıcılar için sunulacak. Böylelikle Blizzard yetkilileri, uygulamayı bir nevi test aşamasından geçirdikten sonra tüm dünyada yayınlayacak. Şirket ilerleyen haftalarda küresel olarak kullanıcıların güncellemeye nihayet kavuşabileceğini söylüyor. Geri bildirimler tamamlandığında ve hatalar çözüldüğünde artık uygulamanın kararlı sürümüne dünyanın dört bir yanındaki herkes erişebilecek.