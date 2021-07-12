Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası haline geldi ve neredeyse her işimizi telefonlar üzerinden halletmekteyiz. Böyle olunca doğalında telefonlar yaşamımızda beslenmek gibi bir düzeye kadar ulaştı. Şayet dışarı çıkmaya karar verdiğinizde ve telefonunuzun yeterli şarjı olmaması durumunda ilk olarak telefonu hemen şarja takma eğiliminde bulunabiliyorsunuz; ancak bunu yaparken dikkat…

Telefonu şarja takarken önemli bazı noktaları asla gözden kaçırmamak gerekir. Uzmanlar tarafından yapılan bir çalışmaya göre çok sayıda telefon kullanıcısı telefonlarının şarjı % 15 üzerindeyken telefonları şarja takma eğiliminde… Hal böyle olunca telefon şarjı henüz kritik seviyeye gelmeden birçok kişi telefonlarını şarja takarak dolmasını sağlamakta; ancak bu durum hiçte sağlıklı bir şey değil. Uzmanlar yaptıkları açıklamada telefonun uyarı vermeden şarja takılmasının zararlı olduğunu belirtti.

Bataryanın Ömrü Tükeniyor!

Bazı telefonlarda % 15, bazılarında % 20 ve bazılarında ise % 10 batarya şarjı kalması durumunda telefon batarya ikazı yapmakta. Bu ikazlar ise boşuna yapılmamakla birlikte telefonun batarya uyarısı sonrası şarja takılması istenmektedir. Telefonun henüz batarya uyarısı vermeden şarja takılması ve bu durumun alışkanlık haline getirilmesi durumunda maalesef bataryanın ömrü oldukça kısa sürebiliyor. Bu nedenle mutlaka telefonun batarya ikazını vermesini bekleyerek şarja takmanızda fayda vardır.

Şarj Cihazı ve Kulaklıklara Dikkat!

Uzmanların yaptığı önemli bir diğer uyarı ise şarj cihazları ve kulaklık gibi aksesuarlar için oldu. Birçok kişi ekonomik diye ucuz şarj cihazları takarken, bu durum aslında telefon için oldukça zararlı. Ucuz ve orijinal olmayan şarj cihazları ile şarj edilen telefonlarda kısa sürede donmalar, ısınmalar ve sonuç olarak bozulmalar ortaya çıkabilir. Bunun yanında telefona takılan aksesuarların da büyük bir önemi var.

Telefonda kullanılan kulaklık, harici hafıza kartı gibi şeylerin de orijinal olmaması halinde telefona ciddi zararlar verdikleri açıklandı. Özellikle bu tür aksesuarları da olabildiğince orijinal seçmeye çalışın. Aksi taktirde bu tür yanlış kullanımlar da yine telefona ciddi zararlar vererek telefonun ömrünü kısaltmaktadırlar. Bu dikkatlerin yanında yukarıda belirttiğimiz gibi telefonunuzu % 50 – 70 – 80 vb. batarya yüzdelerinde asla şarja takmayın.