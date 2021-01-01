Bandai Namco şirketi genel müdürü Katsuhiro Harada, şimdiye kadarki en pahalı oyunları için çalışmaya başladıklarını açıkladı. Oldukça yüksek bütçeli fiyatlarla hazırlanacak oyun hakkında somut bilgiler verilmezken, firmanın bu açıklaması meraklı oyuncular tarafından heyecanla karşılandı. İşte detaylar…

Pandemi sırasında oyun sektörü kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiye maruz kalsa da yapımcılar pek çok projesini ertelemek durumunda kalmıştı. Örneğin Cyberpunk 2077 gibi çok yüksek bütçeli bazı oyunlar üst üste erteleme haberleri ile bekleyenlerini üzmüş, yapımların çalışmaları oldukça yavaşladığı için talepler bir türlü karşılanamamıştı. Tüm bu hengame arasında Bandai Namco ilginç bir haber ile gündeme geldi.

Sony ve Nintendo gibi şirketler ile Japonya’nın en büyük oyun yayıncıları arasında kabul edilen Bandai Namco; oldukça riskli bir karar alarak böylesi bir dönemde devasa paraları gözden çıkardı. Yeni oyunu için pahalı bir gelişim süreci ile karşılaşacaklarını öngören şirket, bu haberi takipçilerine de müjdeledi.

Bandai Namco şirketi genel müdürü olarak görev alarak Katsuhiro Harada, şirketin şimdiye kadar yaptığı en pahalı oyunu üzerinde çalışmaya başladıklarını ifade etti. “Üst kademelerin bunu onaylamasının inanılmaz olduğunu düşünüyorum,” diyen Harada, konuşmasının devamında şunları dile getirdi: “Onay süreci tamamlandı. Sadece Koronavirüsü sebebi ile şimdilik projeyi henüz düzgün bir şekilde başlatamadık.”

Pac-Man, Dark Souls, Tekken 7, Dragon Ball ve daha pek çok popüler oyuna imza atan Bandai Namco’nun şu anda henüz ilk aşamalarında olduğu projesi hakkında ne yazık ki elimizde pek bir bilgi yok. Ancak ilerleyen zamanlarda şirketin oyunla ilgili daha fazla detay vermesi bekleniyor.