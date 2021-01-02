Will Smith ve Martin Lawrence’ın başrolünde oynadığı Bad Boys for Life geçtiğimiz yıl gişe rekoru kırdı. Tüm dünyada 426,5 milyon dolar hasılat elde eden film ABD’de 2020’nin en çok izlenen filmi olarak açıklandı. İşte detaylar…

24 Ocak 2020 tarihinde sinema salonlarına gelen ve kısa sürede beyazperde ekranlarını fetheden Bad Boys for Life filmi 2020’nin ABD’de en çok gelir elde eden yapımı olarak açıklandı. Bütçesi 90 milyon dolar olan film dünya genelinde 426,5 milyon dolarlık bir hasılat elde ederken, bu payın önemli bir kısmı olan 204,4 milyon doları ABD’den geldi. Pandemi kısıtlamalarından kısa bir süre önce filmin vizyona girmesi yapımcılar için oldukça kazançlı bir karar oldu.

ABD pazarında en çok hasılat toplayan ikinci film ise sürpriz bir şekilde 1917 filmi oldu. Sam Mendes imzalı 2. Dünya Savaşı konulu bu yapım, normalde 2019’da vizyona girmişti fakat gösterimleri 2020’ye dek uzadığı için yeni yılda da hatırı sayılır bir izleyici sayısına ulaşmıştı. Ancak senenin en çok şaşırtan filmiyse hiç şüphesiz ki Tenet oldu.

Batman Kara Şövalye Üçlemesi, Memento, Inception ve Interstaller gibi sayısız başarılı filme imza atan Christopher Nolan, Warner Bros.’a yaptığı yoğun ısrarlar üzerine pandemi devam ederken Tenet‘i vizyona sürme konusunda kararlı bir duruş sergiledi. Filme dijital bir gala gerçekleştirmek istemeyen yönetmen, pek çok ertelemeden sonra nihayet 2020 yazında beyazperde salonlarına gelmişti. Ancak beklenildiği üzere oldukça kısıtlı bir seyirci topladı.