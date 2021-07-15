Bu bağlamda bankalar ise sağladıkları krediler ile vatandaşların ekonomik sorunlarını bir nebze rahatlatmaya çalışıyor.

Ekonomik anlamda nakit ihtiyacı duyan vatandaşlara güzel haber Halkbank’tan geldi. Açıkladı krediler ile her zaman farkını ortaya koyan bankalardan biri olan Halkbank’ın son açıkladığı kredilerden bir tanesi ise oldukça ilgi çekti. Kredi paketinin duyurulması ile birlikte büyük ilgi gördüğü öğrenilirken, Halkbank’ın sunduğu krediye başvurular ise devam ediyor.

Ayda Sadece 388 TL..!

Halkbank büyük ilgi gören kredisini açıklarken, bu krediden faydalanmak için bankanın müşterisi olmanıza gerek yok. Ayda sadece 388 TL’ye kredi veren Halkbank’ın kredi için tahsis ücreti ise 50 TL olarak belirlendi. 10 Bin TL’lik hızlı kredinin geri dönüş taksitlerinin 388 TL olması kredi bekleyen vatandaşları memnun ederken, kredinin faiz oranı ise % 1,61 olarak belirlendi.

Halkbank’ın sunduğu 10 bin TL’lik kredi için vade sayısı 36 ay olarak açıklanırken; hızlı kredinin taksit ücretlerinin 388 TL olması ise krediye ilgiyi büyüttü. Öte yandan her ay 388,06 TL ödeyecek olan vatandaşların Halkbank’a 36 ay sonunda ödemiş olacağı toplam tutar ise 14.020,16 TL olacak. Krediden faydalanmak adına birçok vatandaş başvurularını yapmaya başlarken; Halkbank’ın 10 bin TL’lik hızlı kredisine başvurular ise devam ediyor.

Krediyi Kimler Alabilecek?

Halkbank’ın açıkladığı 10 bin TL’lik hızlı krediden faydalanmak için bankanın daha önce müşterisi olmanıza gerek yoktur. Yani bir diğer tabirle Halkbank’ın müşterisi olmayanlarda bu krediye başvuru yapabiliyor. Ayrıca bankanın devamlı müşterisi olarak maaşınızı bu bankadan alan emekli olmanız halinde kredi şartlarında daha uygun ödemeler ortaya çıkabiliyor.

Kredi İçin İstenen Şartlar Nelerdir? Başvuru Nasıl Yapılır?

Halkbank’ın 10 bin TL’lik hızlı kredisine başvurmanız için öncelikle 18 yaş üstü ve TC vatandaşı olmanız gerekmektedir. Bunun yanında kefil ve ek şart olmazken, bankanın istediği şartlar ise şöyle olmaktadır; bankaların kara listesinde olmamak, kredi sicilinin bozuk olmaması ve bu kredi için yeterli oranda kredi notuna sahip olmak, son 6 ayda sigorta girişinin sağlanmış olması… istenen şartları sağlamanız halinde kredi için başvurunuzu yapabileceksiniz.

Halkbank’ın 10 bin TL’lik hızlı kredisine başvuru yapmak için farklı yollar kullanabilirsiniz. Öncelikle bankan internet sitesi üzerinden gerekli detayları öğrenerek buradan başvuru yapmanız mümkündür. Ayrıca yine bankanın mobil bankacılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Son olarak yüz yüze kredi başvurusunu yapmak isteyenler ise en yakın Halkbank şubesinden kredi başvurusunu yapabilmektedirler.