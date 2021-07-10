Asus Zenfone 8, satışa sunulduğundan bu yana büyük ilgi gördü. Telefonun farklı pazarlara da girmesi gerektiğini düşünen şirket, Hindistan’da satış yapmaya hazırlanıyor. Bu konuda gerekli reklam çalışmaları, fiyatlandırma ve daha pek çok çalışma devam etmekte. Hali hazırda Mayıs ayından beri ABD’de kullanılabilir halde olan telefon, Hindistan pazarında yoğun bir ilgiyle karşılaşabilir.

Zenfone 8 Hindistan Lansmanı Ne Zaman?

Akıllı telefonun bir an önce Hindistan’da da çıkması bekleniyor. Ancak çıkış öncesi Hindistan’da bir lansman düzenlenmesi şart. Potansiyel kullanıcıların telefonu tanıması açısından tanıtım günü belirlenecek. Daha sonra ise telefonun çıkış tarihi açıklanacak. Fakat Asus’un Hindistan sorumlusu konuyla ilgili detay vermedi. Çıkış tarihi belli olmayan telefon hakkında çeşitli gelişmeler yaşanıyor. Ülkemizde ne zaman tanıtılacak merak edildi.

Asus Zenfone 8 Türkiye’ye gelecek mi?

Birbirinden güzel ve etkili özelliklere sahip olan Zenfone 8, maalesef ülkemizde satışa sunulmayacak. Nedeni konusunda pek çok iddia ortaya atılsa da Asus’un bu konudaki kararı olumsuz oldu. Asus’a ait farklı telefonların yakın zamanda ülkemize gelip gelmeyeceği de ortaya çıkacak. Asus, Türkiye pazarında başarılı olamayacağını düşündüğünden ötürü de girmemiş olabilir. Sonuç itibariyle ülkemizde çok sık kullanılan bir akıllı telefon değil. Pek çok rakibi olacağı da kesin. Dolayısıyla şansını Hindistan’da demesi şirket açısından daha mantıklı olacaktır.

Telefonun Hindistan’daki Adı Farklı Olacak!

Zenfone 8, Hindistan’da bu isimle satılmayacak. Telif hakkından ötürü Asus 8Z ismi ile tanıtılacak. Böylelikle farklı ve resmi adından farklı bir şekilde bilinecek. Genellikle ülkelere göre değişen telefon isimleri kullanan şirketler, bu hamleleriyle daha fazla dikkat çekmeyi başarıyor. Ancak Asus’un 8Z olarak yapacağı kısaltmanın nedeni strateji değil telif hakkıyla bağlantılı.

Zenfone 8 Özellikleri

Zenfone 8, işlemcisini Snapdragon 888’den almakta. FHD+ çözünürlüğe sahip olan telefonun 120 HZ ekran yenileme hızı çok beğenildi. Bu bağlamda hızlı ve optimizasyonu yüksek bir akıllı telefondan söz ediyoruz. Oyunlarda da güzel performans gösterecektir. Genç kesime hitap edeceği düşünülen bu telefonun RAM miktarı açıklanmadı. Ana kameranın 64 MP olması da fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgisini çekti. Sony’e ait IMX686 sensörün çekimlerde çok daha iyi sonuç vereceği belirtiliyor. Telefon, hızlı şarj desteğini de yanında getiriyor. 30W hızlı şarj ile 4.000 mAh pil kapasitesini dakikalar içerisinde doldurabilir.

Zenfone 8 Ne Kadara Satılacak?

Ortalama 599 euro olan Zenfone 8’in Hindistan’daki fiyatı da yakında açıklanacaktır. Yine bu fiyat dengesine yakın bir telefonla karşılaşabiliriz. Çeşitli ülke vergileri ile daha da fazlaya satılabilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında duyuru yapacağız.