Asus ZenFone 8 Mini amiral gemi modeli PhoneArena tarafından yapılan haberde 12 Mayıs tarihi ile tanıtılacak.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan sızıntılara göre Asus ZenFone 8 Mini amiral gemi modeli, tahmin edilebileceği gibi Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alıyor.

Model hakkında bilinen diğer özelliklerden bahsetmek gerekirse model 16 GB RAM ile kendini gösteriyor ve tahminlere göre en üst seçenek olarak 16 GB RAM ile gelecek. Bu da oldukça iddialı duruyor.

Eski sızıntılara göre Asus ZenFone 8 Mini modeli, 5,92 inç 2400X1800 ekran ile gelecek. Ekran boyutu ile diğer rakip modellerden küçük bir kasa ile gelecek amiral gemi modeli, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip OLED Samsung paneli ile bizleri karşılayacak.

Akıllı telefon modeli hakkında bilinen diğer özellik ise 64 MP değerinde bir Sony IMX686 lensi gelmesi dışında akıllı telefon modelinin kısa bir süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Tahmin edilebileceği gibi kutusundan Android 11 işletim sistemi ile gelecek olan Asus ZenFone 8 Mini modeli, 30W hızlı şarjı destekleyen bir pil ile geleceği tahmin ediliyor.

Asus ZenFone 8 Mini, Ülkemizde Satışa Sunulmayacaktır

Bunların dışında akıllı telefon modelinin ülkemizde satışa sunulmayacağı tahmin ediliyor. Asus birçok akıllı telefon modeli ve geçtiğimiz aylarda tanıtılan Asus ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro ve ROG Phone 5 Ultimate oyun telefon modellerini ülkemizde satışa sunmamıştı.