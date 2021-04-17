Asus ZenFone 8 Mini akıllı telefon modelinin Geekbench testleri sızdırıldı. Özelliklerine göre ZenFone 8 Mini bir amiral gemi modeli olabilir.

Test sonuçları ile sızdırılan özelliklere göre akıllı telefon modeli, Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alıyor. Testte 16 GB RAM ile kendini gösteren telefon modeli, tahminlere göre en üst seçenek olarak 16 GB RAM ile gelecek ve bu da oldukça iddialı duruyor.

Eski sızıntılara göre Asus ZenFone 8 Mini modeli, 5,92 inç 2400X1800 ekran ile gelecek. Ekran boyutu ile diğer rakip modellerden küçük bir kasa ile gelecek amiral gemi modeli, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip OLED Samsung paneli ile bizleri karşılayacak.

Akıllı telefon modeli hakkında bilinen diğer özellik ise 64 MP değerinde bir Sony IMX686 lensi gelmesi dışında akıllı telefon modelinin kısa bir süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Tahmin edilebileceği gibi kutusundan Android 11 işletim sistemi ile gelecek olan Asus ZenFone 8 Mini modeli, 30W hızlı şarjı destekleyen bir pil ile geleceği tahmin ediliyor.

Bunların dışında akıllı telefon modelinin ülkemizde satışa sunulmayacağı tahmin ediliyor. Asus birçok akıllı telefon modeli ve geçtiğimiz aylarda tanıtılan Asus ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro ve ROG Phone 5 Ultimate oyun telefon modellerini ülkemizde satışa sunmamıştı.