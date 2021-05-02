Asus ZenFone 8 Mini amiral gemi modeli PhoneArena tarafından yapılan haberde 12 Mayıs tarihi ile tanıtılacak.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan sızıntılara göre Asus ZenFone 8 Mini amiral gemi modeli, tahmin edilebileceği gibi Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alıyor.

5,9 inç’lk OLED panel ile gelecek olan Asus ZenFone 8 Mini hakkında gün içerisinde paylaşılan yeni bilgi tahmin edilebileceği gibi farklı RAM ve hafıza seçenekler ile sunulacağı yönünde.

Aktarılan bilgilere göre modelin 6 GB v 8 GB RAM seçenekli sürümleri 128 GB hafıza ile gelecek. 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekli sürümleri ise 256 GB hafıza ile gelecek.

Amiral gemi modeli Asus ZenFone 8 Mini modeli hakkında gelen son bilgiler ise modelin 30 W hızlı şarj destekleyen 4.000 mAh batarya ile geleceği haberiydi.

Teknoloji kaynaklarınca yukarıda da dediğimiz gibi 5,9 inç’lik bir telefon için 4.000 mAh pil kapasitesini küçük karşılandı.

Samsung ve Xiaomi gibi üreticiler 6.000 mAh batarya gibi yüksek pil ömrü sunan modeller üretiyor. Amiral gemi modeli, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip OLED Samsung paneli ile bizleri karşılayacak.

Akıllı telefon modeli hakkında bilinen diğer özellik ise 64 MP değerinde bir Sony IMX686 lensi gelmesi dışında akıllı telefon modelinin kısa bir süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Asus ZenFone 8 Mini, Ülkemizde Satışa Sunulmayacaktır

Bunların dışında akıllı telefon modelinin ülkemizde satışa sunulmayacağı tahmin ediliyor. Asus birçok akıllı telefon modeli ve geçtiğimiz aylarda tanıtılan Asus ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro ve ROG Phone 5 Ultimate oyun telefon modellerini ülkemizde satışa sunmamıştı.