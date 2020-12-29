Android 11 yazılım güncellemesi piyasaya çıktıktan yaklaşık üç ay sonra nihayet Asus Zenfone 6 telefonuna geliyor. Asus’un teknik özellikleri ile şahaneler yaratan oyun odaklı akıllı telefonu, geç de olsa Android 11’i yenilenmiş ZenUI arayüzüyle birlikte alacak! İşte detaylar…

Eylül ayında piyasaya çıkan Android 11 yazılım güncellemesi yavaş yavaş akıllı telefon modellerine gelmeye devam ediyor. Beklenen yazılımı Google kontrollü bir şekilde dağıtmayı tercih ederken, yılın en iddialı oyun telefonları arasında görülen Asus Zenfone 6 da nihayet bu güncellemeye hak kazanıyor. Üstelik ZenUI arayüzü de yenilenmiş haliyle kullanıcılara takdim ediliyor.

Standart Android 11 özellikleri dışında yenilenmiş bir arayüz, tam ekran hareket kontrolü, Avast tarama desteği gibi pek çok ayar Asus Zenfone 6’da kullanıcılara sunuluyor. Ancak öte yandan şimdilik Asus’un bazı üçüncü taraf yazılımlarının Android 11’le ilişkili olmadığı da dikkat çekiyor. Yine de bu eksikliklerin önümüzdeki kısa zaman diliminde düzeltileceği muhakkak.

Asus Zenfone 6 Teknik Özellikleri

Ekran: 6,4 inç IPS LCD

6,4 inç IPS LCD Ekran Koruma: Corning Gorilla Glass 6

Corning Gorilla Glass 6 Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Ön ve Arka Kamera: 48 MP f/1,8 geniş açılı lens + 13 MP f/2,4 ultra geniş açılı lens

48 MP f/1,8 geniş açılı lens + 13 MP f/2,4 ultra geniş açılı lens RAM Kapasitesi: 8 GB

8 GB Dahili depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 5.000 mAh pil

Bir yılı aşkın bir süre önce Android 10 yazılımı ile piyasaya çıkan Asus Zenfone 6 çok uzun bir süre sonra kullanıcılarına yepyeni bir deneyim kazandırmayı amaçlıyor! Çok yakında kullanıcıların Android 11‘den yararlanması mümkün olacak.