Asus firmasının alt markası ROG ile IKEA çeşitli oyun mobilyaları ve aksesuarları üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ay ilk defa Çin pazarında satışa çıkan bu ürünler büyük ilgi çekmiş, gözler küresel çıkış tarihine yoğunlaşmıştı. Nihayet bu konuda beklenen haber geldi! İşte detaylar…

Geçtiğimiz haftalarda Asus’un alt markası olarak bildiğimiz Republic of Gamers (ROG) ve IKEA şirketleri müthiş bir işbirliği için yan yana gelmişti. Öncelikli olarak oyun tutkunlarını hedefleyen ikili güçlerini birleştirerek kendi alanlarındaki deneyim ve birikimlerini ortaya koymuştu. İlk defa Çin pazarında piyasaya sürülen bu ürünler çok sayıda oyuncu tarafından dikkat toplayınca, nihayet IKEA’nın bu oyun mobilyalarını küresel pazara süreceğine dair bir gelişme yaşandı.

Asus ROG – IKEA işbirliği sonucunda doğan oyun ekipmanları genel itibariyle masaüstü bilgisayar kullanan oyunculara hitap ediyor gibi görünmekte. Altı farklı kategoride hazırlanan ürünler HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL ve LÅNESPELARE olarak adlandırılırken; bunlardan yalnızca UPPSPEL’in iki şirket tarafından ortaklaşa bir şekilde tasarlandığı biliniyor. Kalan diğer beş kategorinin ise yine ikilinin vizyonuna sadık kalınsa da yalnızca IKEA’nın tasarımcıları imzasıyla hazırlandı.

IKEA x Asus ROG Oyuncu Ürünleri Ekim’de Küresel Olarak Satışta

Toplamda otuzun üzerinde ürüne sahip olan IKEA / Republic of Gamers kataloğunun Çin’den sonraki durağı Japonya olacak. Ekim 2021‘den sonra ise ürünler nihayet küresel pazara açılacak. Bu doğrultuda oyun masası, sandalye, boyun yastığı, halka ışık ve oyuncu deneyimini arttırmaya yönelik bir dizi işlevsel ürün tüm dünyada IKEA’nın raflarına gelecek.