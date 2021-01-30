Yaklaşan oyuncu telefonu Asus ROG Phone 5 bugün Çin’de TENAA platformu üzerinde ortaya çıktı! Oyun odaklı yeni akıllı telefon modeli henüz resmen duyurulmadan, temel teknik özellikleri ve çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflarıyla internette yayınlandı. İşte detaylar…

Oyun telefonu deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Asus ROG yeni cihazı için kolları sıvamış durumda. Aralık ayının sonunda açıklanan Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti lansmanında ROG’un beklenen cihazında bu işlemciden faydalanacağı ortaya çıkmış ve cihazla ilgili ilk somut delil de nihayet tespit edilmişti. Bu zamana kadar hakkında pek de bir detaya sahip olamadığımız telefon şimdi TENAA platformunda birçok ayrıntısıyla birlikte göründü.

TENAA platformunda bugün ortaya çıkan ASUS_I005DA model numaralı Asus cihazının ROG Phone 5 telefonu olduğu öne sürülüyor. Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda 172.834 x 77.252 x 10.29 mm boyutlarında gelen telefon, anlaşılan o ki eski modellere nazaran bir tık daha büyük olacak.

Listede 6,78 inç OLED ekran olduğu öne çıkan cihazda 6,000 mAh pil kapasitesi kullanıldığı söyleniyor. Buna ek olarak ise cihazın pilini hızlıca doldurmak adına 65W hızlı şarj sistemi kullanılıyor. Android 11 işletim sistemiyle açılacak model 144 Hz devasa yenileme hızı gözden kaçmazken, FHD+ çözünürlük, Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti de özellikler arasında dikkat çekiyor.

Asus ROG Phone 5 cihazının arka kasasında yan yana şık bir biçimde dizilmiş üçlü kamera sistemi yer alırken, modülün 64 megapiksel ana kamerayla geleceği vurgulanıyor. Ek olarak arkadaki kasada orta kısma yerleştirilmiş grafikler arasında Tencent Games ibaresi de kendini belli etmekte. Ön ekranda sağ üst köşede bir adet tekli selfie kamerası bulunan cihazda sağ tarafta güç ve ses düğmeleri yer alırken; solda ise çift SIM kartı girişi yer alıyor.