Oyun odaklı ASUS ROG Phone 4 telefonu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yayınlanan son sızıntı raporları doğrultusunda cihazın güçlü bir batarya kurulumu ile geleceği öğrenildi. İşte detaylar…

Son zamanlarda üst üste yaklaşan birkaç oyun telefonu hakkında batarya sistemlerine dair çeşitli sızıntılar ortaya çıktı. Bunlardan bazıları Nubia Red Magic 6 ve Black Shark 4 telefonları idi… Her iki telefonun da 6,000 mAh pil kurumuyla geleceği ve devasa hızlı şarj destekleri içerecekleri ortaya çıkmıştı. Şimdi bir başka telefonun bataryası gün yüzüne çıktı.

Büyük telefon üreticileri tarafından hazırlanan amiral gemisi telefonlarında genellikle 5,000 mAh’tan düşük bir batarya görmek oldukça zor bir durum. Hatta öyle ki son zamanlarda 6,000 mAh bu cihazlar için ideal olarak değerlendirilmeye başlandı. ASUS’un yeni ROG Phone 4 telefonunun da 6,000mAh’lık pil kapasitesiyle piyasaya çıkacağı öğrenildi.

Son üç telefonunda da 6,000 mAh’lık batarya kapasiteleri kuran ASUS, kullanıcılarının alışık olduğu pil sistemini daha fazla güçlendirmek istemiyor gibi görünüyor. Fakat bu kez farklı olan, hızlı şarj sistemindeki değişiklikler oldu. Digital Chat Station tarafından Weibo üzerinden sızdırılan verilere göre cihazın 60W ya da 65W kablolu hızlı şarjı destekleyeceği belirtildi. Bilmeyenler için ROG Phone 3’te bu oran 30 watt’tı.

Şimdilik hakkında pek de bir detay bulunmayan ASUS ROG Phone 4 çıkış tarihi konusunda hiçbir ipucu vermezken, yine de beklenen telefonun ilerleyen aylarda duyurulabileceği konusunda tüketiciler umutlu.