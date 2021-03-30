ASUS’dan devrim gibi bir yenilik geldi. Hem dayanıklı hem de küçük PC modelini piyasaya sürmek için hazırlıklarını tamamladı ve tanıtımını yaptı. İş yerleri için tercih edilmesi beklenen Mini PC PB62 modelinin özelliklerine gelin beraber bir göz atalım. ASUS Mini PC PB62 masaüstü bilgisayarını tanıttı işte özellikleri.

Asus Mini PC PB62 masaüstü bilgisayarının özellikleri

Siyah ve beyaz renk seçenekleri.

İşlemci yönünden baktığımızda hem 35 Watt hemde 65 Watt’a destek veren özelliğiyle performans alanında oldukça fazla iyileştirmeye gidildiği görünüyor.

İşlemci modeli; yeni 11. nesil İntel Core İ7 olduğunu söyleyelim.

Bilgisayarda çok sık kullandığımız resimler, videolar, belgeler gibi özelliklere hızlı erişim sağlamamızı sağlayacak olan Intel Optane H20 bellek desteği ile depolama hızlandırma sunduğunu belirtelim.

Hız konusunda bir başka destek veren özelliği de bellek kapasitesi. DDR4 3200 MHz belleği 64 GB hafızasıyla hız konusunda performans artışını sağlamayı başarıyor.

MIL – 810H askeri standartlara uygunluk. Yani; olumsuz hava koşullarında ( irtifa, nem, sıcaklık gibi) testlerini başarıyla atlatmış dayanıklılığa sahip.

Yonga seti olarak Intel B560 kullanılmış.

Intel UHD entegre grafik işlemcili ekran kartı mevcut.

Windows 10 Pro desteği ile gelecek.

4K UHD çözünürlükte aynı anda 3 ekran gösterebilme.

Intel Wi-Fi 6 ye sahip.

Bluetooth 5.2 Ultrafast Gig mevcut.

Toz filtresinde iyileştirme.

Belkide en çok merak edilen iki özelliği hakkında bilgi verelim;