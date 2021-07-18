Bu olay astronomi tarihinde ilk kez gerçekleşti. Herkes evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve içindeki nesnelerin çoğunun belirli kurallara uyduğunu bilir. Bu nedenle, kaybolma gibi oldukça gizemli bir şey olduğunda, halkın ve astronomların da dikkatini anında çeker. Çok uzun zaman önce böyle bir ‘olay’ yaşandı ve herkesi şaşırttı. Bu da bazılarının olayı uzaylılarla ilişkilendirmeye başlamasına neden oldu.

Gökbilimciler, eski bir fotoğraf plakasında yarım saat içinde küçük bir bölgede belirip kaybolan dokuz yıldız benzeri nesnenin ilginç bir oluşumunu tespit ettiler. Herhangi bir sonuca varmadan önce, gökbilimcilerin ülkeler arasında işbirliği yaptığını ve gece gökyüzünün eski görüntülerini yeni, modern olanlarla karşılaştırarak kaybolan ve görünen gök cisimlerini takip ettiğini, doğal olmayan fenomenleri kaydettiğini ve evrendeki değişiklikleri kaydetmek için bu tür fenomenleri derinlemesine araştırdığını bilin.

Aryabhatta Gözlem Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Nainital’den Alok Gupta da dahil olmak üzere İsveç, İspanya, ABD, Ukrayna ve Hindistan’dan bilim adamları, 12 Nisan 1950’de gece gökyüzü görüntülerini yakalamak için cam plakalar kullanan erken bir fotoğraf biçimini araştırdılar. Kaliforniya’daki Palomar Gözlemevi’nde PTI bildiriyor.

Astronomi tarihinde ilk kez, yarım saat sonra fotoğraflarda bulunamayan ve o zamandan beri izlenemeyen geçici yıldızlar tespit edildi. Aynı anda ortaya çıkan ve kaybolan böyle bir nesne grubu daha önce hiç tespit edilmedi.

PTI’ın bildirdiğine göre, gökbilimciler, kütleçekimsel merceklenme, hızlı radyo patlamaları veya gökyüzündeki bu hızlı değişim kümesinden sorumlu olabilecek herhangi bir değişken yıldız gibi köklü astrofiziksel olaylarda herhangi bir açıklama bulamadılar.

“Bilim adamları, bu garip geçici yıldızların gözlemlenmesinin arkasındaki nedeni araştırıyorlar ve onların ortaya çıkıp kaybolmalarını neyin tetiklediğinden hala emin değiller. Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, bu görüntülerin orada olmaması gereken yıldız benzeri nesneler içerdiğidir. Gupta, “Neden orada olduklarını bilmiyoruz” dedi.

Cevaplar arasında çok sıkıcı olabilir. Fotoğraf plakaları, plakalarda sahte yıldızlara neden olan radyoaktif parçacıklarla kirlenmiş olabilir.

Ancak Bilim ve Teknoloji Departmanı, gözlemin gerçek olduğu kanıtlanırsa, başka bir seçeneğin, ilk insan uydusunun fırlatılmasından birkaç yıl önce, dünyanın etrafındaki yörüngedeki yansıtıcı, doğal olmayan nesnelerden gelen güneş yansımaları olduğunu söyledi.

Bir Yüzyıl Gözlemlerinde Kaybolan ve Görünen Kaynaklar (VASCO) işbirliğine dahil olan gökbilimciler, “dokuz eşzamanlı geçişin” temel nedenini hala çözebilmiş değiller.

Elbette, başka bir açıklama, uzaylılarla bağlantı aranarak açıklanabilir. Gökbilimciler artık uzaylıları bulma umuduyla 1950’lerden bu sayısallaştırılmış verilerde güneş yansımalarının daha fazla imzasını aramaya hevesliler.