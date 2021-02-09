Jason Sudeikis, Hannah Wadding ve Juno Temple’in başrol oynadığı Apple TV+ dizisi Ted Lasso 2. sezonu konusunda müthiş bir haber ile karşımıza çıktı. Dizide Keeley Jones karakterine hayat veren Temple, yeni sezonun 2 bölüm daha fazla olacağını, yani 12 bölümden oluşacağını söyledi. İşte detaylar…

Jason Sudeikis‘in başrol koltuğunda oturduğu Apple TV+ yapımı ünlü komedi dizisi Ted Lasso geçtiğimiz yaza damgasını vuran yapımlardan biri haline gelmişti. Şimdi dizinin yeni sezonunun çıkmasına az bir süre kala yapımdan heyecan verici bir müjde geldi! Dizide Keeley Jones karakteri ile seyrettiğimiz Juno Temple 2. sezon hakkında muazzam haberler paylaştı. Yapımın COVID-19 nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği, ne zaman çıkış yapacağı gibi konular konuşulurken; Temple’dan gelen bilgiler bizlere ikinci sezonun biraz daha uzun olacağını; bu sebeple çekimlerin de uzadığını aktardı.

Ted Lasso’nun 2. Sezonu 12 Bölümden Oluşacak

Ted Lasso’nun 2. sezonu Temple’ın verdiği bilgilere göre ilk sezona nazaran 2 bölüm fazla olacak. Yani yeni sezonda dizi toplamda 12 bölüme sahip olacak. Bu haber henüz Apple TV+ platformu tarafından doğrulanmasa da içeriden alınan bir bilgi olduğu için gayet güvenilir ve kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ne yazık ki halen dizinin beklenen sezonunun çıkış tarihi konusu belirsizliğini sürdürmekte.

Şu anda hazırlıkları devam eden Ted Lasso 1. sezonu ile henüz izlemeyenler ya da yeniden seyretmek isteyenler için Apple TV+’da hayranlarını bekliyor. Kendi halinde bir futbol koçu olan Lasso’nun bu konuda hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen İngiltere’nin güçlü bir kulübünde koçluk yapması adına işe alındığı bu keyifli hikaye tahmin ediyoruz ki sizleri de epey güldürecek!