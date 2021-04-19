Yarınki Apple etkinliğe saatler kala gelen bir başvuru haberi ile Apple, klavye üzerinde yazım hatalarını daha hızlı bir şekilde düzenleme imkanı sunacak yeni bir patentin alımı için uğraşıyor.

Konu hakkındaki çalışmalarını devam ettiren Apple, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO)tarafına “Tipografik hataları düzenleme” ismi ile patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Yeni patentin ortaya sunduğu sevindirici özellik; girilen kelimeler arasında sadece hatalı bölümün kaldırılarak ya da düzenlenme imkanını beraberinde getiriyor olması.

Bu özellik hali hazırda iPhone ve iPad modellerinde otomatik bir şekilde yapılıyordu. Bilmeyenler için Apple ve Android tarafında özel sözlüler yer alıyor. Apple tarafında bulunan Türkçe sözlükte de birçok imla ve dil bilgisi kuralları yer alıyor. Bu yeni patent sayesinde de girilen karakterlerin içerisinde bulunan hatalı kısımlar sistem tarafından uyarılacak ya da otomatik olarak düzenlenebilecek ve bu da oldukça faydalı bir özellik olarak karşılanıyor.

2017 yılında alınan patent sayesinde günümüz iPhone modellerinde kullanılan bu özelliğe eklenecek olan yeni sistemin temel amacı kullanıcılarına daha hızlı ve doğru bir yazım sağlamak. Apple’ın yeni imla patenti şimdiden merakla beklenen özelliklerden birisi.

Apple Bu Özelliği iOS 15 ile Sunabilir

Bilindiği gibi Apple haziran ayında WWDC 2021 etkinliği gerçekleştirecek. Apple’ın yapacağı bu etkinlik dahilinde iOS 15 ve iPadOS 15 işletim sistemler tanıtılacak. Bu yeni imla ve klavye düzenleme sistemini yeni işletim sistemler ile sunulacağı tahmin ediliyor.